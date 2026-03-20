Niat Sholat Idulfitri sebagai Makmum: Arab, Latin dan Arti

Berikut Niat Sholat Idulfitri sebagai Makmum(freepik)

SHOLAT Idulfitri adalah sholat sunnah muakkad yang dilakukan oleh umat Muslim pada pagi hari hari raya Idulfitri, yaitu hari pertama setelah berakhirnya bulan Ramadan.

Sholat ini dilakukan secara berjamaah di masjid atau lapangan terbuka, dengan tujuan syukur kepada Allah atas berakhirnya puasa Ramadhan dan menyambut hari kemenangan.

Berikut Niat Sholat Idulfitri sebagai Makmum

Bacaan Arab

نَوَيْتُ أَنْ أُصَلِّيَ صَلاَةَ العِيدِ لِلَّهِ تَعَالَى مَكْتُوبًا مَكْتُوبًا مَكْتُوبًا

Bacaan Latin

Nawaitu an ushalliya shalāta al-‘īd li-llāhi ta‘ālā makmum

Artinya

“Saya niat sholat Idulfitri karena Allah Ta’ala sebagai makmum.”

Sebagai makmum, niat dilakukan di dalam hati, tidak perlu mengucapkannya keras. Sholat Idulfitri dilakukan 2 rakaat seperti sholat biasa, namun dengan takbir tambahan di awal setiap rakaat.

Menjadi bentuk syukur setelah menunaikan ibadah puasa.

Mendapatkan pahala besar dari Allah.

Mempererat tali silaturahmi jika dilakukan berjamaah.

Sholat Idulfitri adalah sholat sunnah khusus hari raya yang dilakukan untuk mensyukuri berakhirnya bulan Ramadan, dilakukan 2 rakaat dengan takbir khusus, dan biasanya dilaksanakan berjamaah. (Z-4)

Sumber: rumahzakat, zalora