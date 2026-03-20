Niat Sholat Idulfitri sebagai Makmum: Arab, Latin dan Arti

Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
SHOLAT Idulfitri adalah sholat sunnah muakkad yang dilakukan oleh umat Muslim pada pagi hari hari raya Idulfitri, yaitu hari pertama setelah berakhirnya bulan Ramadan.
Sholat ini dilakukan secara berjamaah di masjid atau lapangan terbuka, dengan tujuan syukur kepada Allah atas berakhirnya puasa Ramadhan dan menyambut hari kemenangan.
Bacaan Arab
Bacaan Latin
Nawaitu an ushalliya shalāta al-‘īd li-llāhi ta‘ālā makmum
Artinya
“Saya niat sholat Idulfitri karena Allah Ta’ala sebagai makmum.”
Sebagai makmum, niat dilakukan di dalam hati, tidak perlu mengucapkannya keras. Sholat Idulfitri dilakukan 2 rakaat seperti sholat biasa, namun dengan takbir tambahan di awal setiap rakaat.
Sholat Idulfitri adalah sholat sunnah khusus hari raya yang dilakukan untuk mensyukuri berakhirnya bulan Ramadan, dilakukan 2 rakaat dengan takbir khusus, dan biasanya dilaksanakan berjamaah. (Z-4)
Sumber: rumahzakat, zalora
Sholat Idulfitri adalah momen kebersamaan dan kemenangan bagi umat Islam setelah menjalankan ibadah puasa Ramadan.
Sholat Idulfitri adalah momen penuh berkah yang mempererat kebersamaan dan kebahagiaan setelah sebulan berpuasa.
