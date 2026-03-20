Daun Nangka Kaya Manfaat Kesehatan, dari Jantung hingga Imunitas

DAUN nangka yang selama ini kerap diabaikan ternyata menyimpan potensi besar bagi kesehatan. Tanaman yang dikenal luas karena buahnya yang manis dan melimpah ini memiliki bagian daun yang kaya akan senyawa bermanfaat bagi tubuh.

Berbagai kandungan alami dalam daun nangka disebut mampu membantu menjaga kesehatan hingga mencegah sejumlah penyakit. Berikut sejumlah manfaat daun nangka yang mulai mendapat perhatian.

Kaya Antioksidan Daun nangka diketahui mengandung antioksidan tinggi, seperti flavonoid dan polifenol. Kandungan ini berperan penting dalam melawan radikal bebas. Antioksidan ini dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan mengurangi risiko penyakit degeneratif. Mendukung Kesehatan Jantung Selain itu, daun nangka juga mengandung potasium yang berfungsi menjaga tekanan darah tetap stabil. Kandungan seratnya turut membantu menurunkan kadar kolesterol. Kombinasi tersebut menjadikan daun nangka berpotensi mendukung kesehatan jantung secara keseluruhan. Berpotensi Menekan Risiko Diabetes Sejumlah studi menunjukkan bahwa ekstrak daun nangka memiliki kemampuan dalam membantu mengontrol kadar gula darah. Ini dapat menjadi kabar baik bagi mereka yang berisiko diabetes atau ingin mengelola kadar gula darah mereka secara alami. Membantu Sistem Pencernaan Kandungan serat larut pada daun nangka juga bermanfaat untuk menjaga kesehatan pencernaan. Serat ini membantu melancarkan buang air besar sekaligus memberikan rasa kenyang lebih lama. Manfaat tersebut dapat mendukung pengelolaan berat badan. Meredakan Peradangan Sendi Senyawa antiinflamasi dalam daun nangka disebut mampu membantu meredakan nyeri dan peradangan pada sendi. Hal ini membuatnya berpotensi membantu penderita arthritis atau gangguan sendi lainnya. Menunjang Fungsi Otak Beberapa kandungan dalam daun nangka juga dikaitkan dengan perlindungan sel saraf serta peningkatan fungsi kognitif. Efek ini dapat membantu menjaga daya ingat dan kesehatan otak. Meningkatkan Daya Tahan Tubuh Daun nangka mengandung berbagai vitamin dan mineral penting yang berperan dalam memperkuat sistem imun. Dengan mengonsumsi daun nangka secara teratur, Anda dapat meningkatkan daya tahan tubuh Anda terhadap berbagai penyakit.

Meski memiliki banyak manfaat, penggunaan daun nangka sebagai konsumsi harian tetap perlu diperhatikan. Seperti halnya dengan semua suplemen alami, sebaiknya konsultasikan dengan ahli kesehatan sebelum menambahkannya ke dalam rutinitas harian.

Dengan potensi yang dimiliki, daun nangka bisa menjadi alternatif bahan alami untuk menunjang kesehatan. Pemanfaatan tanaman sekitar ini sekaligus menjadi pengingat bahwa sumber kesehatan sering kali tersedia di lingkungan terdekat. (H-2)