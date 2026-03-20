Menyentuh Hati! Ini Kumpulan Kalimat Sungkem Lebaran yang Bikin Orangtua Terharu

Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Momen Idulfitri 1447 H di tahun 2026 kembali membawa kita pada tradisi yang paling sakral dalam keluarga: sungkeman. Lebih dari sekadar ritual bersalaman, sungkeman adalah jembatan batin antara anak dan orangtua untuk melebur dosa, mengungkapkan rasa syukur, dan memohon doa restu.
Namun, sering kali kita merasa lidah kelu atau bingung merangkai kata saat sudah bersimpuh di depan ayah dan ibu. Agar momen ini terasa lebih khidmat, berikut adalah panduan lengkap ucapan sungkeman dalam bahasa Jawa halus (Krama Inggil) dan bahasa Indonesia.
Dalam budaya Jawa, penggunaan bahasa Krama Inggil adalah bentuk penghormatan tertinggi kepada orang tua. Berikut beberapa pilihannya:
1. Untuk Meminta Maaf Secara Umum
"Bapak/Ibu, wonten ing dinten riyaya menika, dalem nyuwun pangapunten sedaya kalepatan ingkang sampun kula tindaaken dumateng bapak/ibu. Mugi kersa paring pangapunten."
(Bapak/Ibu, di hari lebaran ini, saya minta maaf atas semua kesalahan yang telah saya lakukan kepada bapak/ibu. Semoga berkenan memberikan maaf.)
2. Ungkapan Terima Kasih & Doa
"Kula matur nuwun sanget awit sampun dipun asuh kanthi katresnan lan kasabaran. Mugi Bapak Ibu tansah pinaringan sehat lan berkah saking Gusti Allah."
(Saya sangat berterima kasih karena telah diasuh dengan kasih sayang dan kesabaran. Semoga Bapak Ibu selalu diberi kesehatan dan berkah dari Allah.)
Bagi Anda yang lebih nyaman menggunakan bahasa Indonesia, kuncinya adalah ketulusan dan kerendahan hati. Berikut inspirasi kalimatnya:
Agar makna filosofisnya tersampaikan, perhatikan gestur berikut:
|Kesiapan
|Detail
|Mental
|Niat tulus untuk meminta maaf tanpa rasa terpaksa.
|Pakaian
|Gunakan pakaian yang sopan dan rapi (Baju Koko/Gamis).
|Bahasa
|Pahami arti kata-kata yang akan diucapkan agar tidak sekadar menghafal.
Apa hukum sungkeman dalam Islam?
Sungkeman diperbolehkan selama tujuannya adalah menghormati orangtua (birrul walidain) dan tidak menyerupai gerakan ibadah shalat.
Bagaimana jika tidak bisa bahasa Jawa halus?
Ketulusan hati lebih utama. Gunakan bahasa yang paling Anda kuasai dengan tetap menjaga adab dan kesopanan.
