Menyentuh Hati! Ini Kumpulan Kalimat Sungkem Lebaran yang Bikin Orangtua Terharu

Momen Idulfitri 1447 H di tahun 2026 kembali membawa kita pada tradisi yang paling sakral dalam keluarga: sungkeman. Lebih dari sekadar ritual bersalaman, sungkeman adalah jembatan batin antara anak dan orangtua untuk melebur dosa, mengungkapkan rasa syukur, dan memohon doa restu.

Namun, sering kali kita merasa lidah kelu atau bingung merangkai kata saat sudah bersimpuh di depan ayah dan ibu. Agar momen ini terasa lebih khidmat, berikut adalah panduan lengkap ucapan sungkeman dalam bahasa Jawa halus (Krama Inggil) dan bahasa Indonesia.

Ucapan Sungkeman Bahasa Jawa Halus (Krama Inggil)

Dalam budaya Jawa, penggunaan bahasa Krama Inggil adalah bentuk penghormatan tertinggi kepada orang tua. Berikut beberapa pilihannya:

1. Untuk Meminta Maaf Secara Umum

"Bapak/Ibu, wonten ing dinten riyaya menika, dalem nyuwun pangapunten sedaya kalepatan ingkang sampun kula tindaaken dumateng bapak/ibu. Mugi kersa paring pangapunten."

(Bapak/Ibu, di hari lebaran ini, saya minta maaf atas semua kesalahan yang telah saya lakukan kepada bapak/ibu. Semoga berkenan memberikan maaf.) 2. Ungkapan Terima Kasih & Doa

"Kula matur nuwun sanget awit sampun dipun asuh kanthi katresnan lan kasabaran. Mugi Bapak Ibu tansah pinaringan sehat lan berkah saking Gusti Allah."

(Saya sangat berterima kasih karena telah diasuh dengan kasih sayang dan kesabaran. Semoga Bapak Ibu selalu diberi kesehatan dan berkah dari Allah.)

Ucapan Sungkeman Bahasa Indonesia yang Menyentuh

Bagi Anda yang lebih nyaman menggunakan bahasa Indonesia, kuncinya adalah ketulusan dan kerendahan hati. Berikut inspirasi kalimatnya:

"Ayah, Ibu, di hari yang fitri ini, izinkan ananda memohon maaf lahir dan batin. Maafkan jika selama setahun ini perkataan atau perbuatan ananda sering menyakiti hati Ayah dan Ibu."

"Terima kasih telah menjadi orang tua terbaik yang selalu mendoakan dan mendukungku. Mohon doa restunya agar di tahun ini aku bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi."

"Maafkan anakmu yang belum bisa membalas semua kebaikan kalian. Semoga Allah selalu menjaga kesehatan dan memberikan umur panjang yang barokah untuk Ayah dan Ibu."

Tata Cara Sungkeman yang Benar

Agar makna filosofisnya tersampaikan, perhatikan gestur berikut:

Posisi Duduk: Anak duduk bersimpuh di lantai, sementara orangtua duduk di kursi atau tempat yang lebih tinggi. Kontak Fisik: Gunakan kedua tangan untuk memegang tangan atau lutut orangtua, lalu tundukkan kepala hingga mencium punggung tangan mereka. Suara: Gunakan nada suara yang rendah, lembut, dan tidak terburu-buru.

Checklist Persiapan Sungkeman Lebaran

Kesiapan Detail Mental Niat tulus untuk meminta maaf tanpa rasa terpaksa. Pakaian Gunakan pakaian yang sopan dan rapi (Baju Koko/Gamis). Bahasa Pahami arti kata-kata yang akan diucapkan agar tidak sekadar menghafal.

FAQ: Pertanyaan yang Sering Muncul

Apa hukum sungkeman dalam Islam?

Sungkeman diperbolehkan selama tujuannya adalah menghormati orangtua (birrul walidain) dan tidak menyerupai gerakan ibadah shalat.

Bagaimana jika tidak bisa bahasa Jawa halus?

Ketulusan hati lebih utama. Gunakan bahasa yang paling Anda kuasai dengan tetap menjaga adab dan kesopanan.