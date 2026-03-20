Panduan Lengkap Bacaan Sholat Idul Fitri dan Sunnah Sebelum Berangkat

Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
SHOLAT Idul Fitri merupakan ibadah sunnah muakkadah setelah berpuasa sebulan penuh. Agar ibadah di hari raya lebih sempurna, berikut panduan lengkap bacaan sholat Idul Fitri termasuk niat, tata cara, hingga amalan sunnah sebelum melaksanakannya.
Niat dilakukan di dalam hati sebelum memulai takbiratul ihram. Berikut adalah lafal niatnya:
اُصَلِّى سُنَّةً لِعِيْدِ الْفِطْرِ رَكْعَتَيْنِ مَأْمُوْمًا لِلهِ تَعَالَى
Ushalli sunnatan li 'idil fithri rak'ataini ma'muuman lillaahi ta'ala.
Artinya: "Aku niat sholat sunnah Idul Fitri dua rakaat sebagai makmum karena Allah Ta'ala."
اُصَلِّى سُنَّةً لِعِيْدِ الْفِطْرِ رَكْعَتَيْنِ اِمَامًا لِلهِ تَعَالَى
Ushalli sunnatan li 'idil fithri rak'ataini imaaman lillaahi ta'ala.
Artinya: "Aku niat sholat sunnah Idul Fitri dua rakaat sebagai imam karena Allah Ta'ala."
Pelaksanaan sholat Idul Fitri memiliki kekhasan pada jumlah takbirnya yang berbeda dari sholat lima waktu.
Di antara takbir-takbir tambahan tersebut, jamaah disunnahkan membaca tasbih berikut:
سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ
Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar.
Artinya: "Maha Suci Allah, segala puji bagi Allah, tiada Tuhan selain Allah, dan Allah Maha Besar."
