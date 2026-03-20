Panduan Lengkap Bacaan Sholat Idul Fitri dan Sunnah Sebelum Berangkat

SHOLAT Idul Fitri merupakan ibadah sunnah muakkadah setelah berpuasa sebulan penuh. Agar ibadah di hari raya lebih sempurna, berikut panduan lengkap bacaan sholat Idul Fitri termasuk niat, tata cara, hingga amalan sunnah sebelum melaksanakannya.

7 Amalan Sunnah Sebelum Sholat Idul Fitri Mandi Sunnah: Membersihkan diri dengan niat mandi hari raya.

Memakai Pakaian Terbaik: Mengenakan pakaian paling rapi dan bersih.

Memakai Parfum: Disunnahkan bagi laki-laki untuk memakai wewangian.

Makan Sebelum Berangkat: Mengonsumsi sedikit makanan (seperti kurma) sebelum menuju tempat sholat.

Bertakbir: Mengagungkan asma Allah sepanjang perjalanan.

Berjalan Kaki: Mengutamakan jalan kaki jika lokasi terjangkau.

Membedakan Rute: Mengambil jalan berbeda saat pergi dan pulang.

Niat Sholat Idul Fitri

Niat dilakukan di dalam hati sebelum memulai takbiratul ihram. Berikut adalah lafal niatnya:

1. Niat Sebagai Makmum

اُصَلِّى سُنَّةً لِعِيْدِ الْفِطْرِ رَكْعَتَيْنِ مَأْمُوْمًا لِلهِ تَعَالَى

Ushalli sunnatan li 'idil fithri rak'ataini ma'muuman lillaahi ta'ala.

Artinya: "Aku niat sholat sunnah Idul Fitri dua rakaat sebagai makmum karena Allah Ta'ala."

2. Niat Sebagai Imam

اُصَلِّى سُنَّةً لِعِيْدِ الْفِطْرِ رَكْعَتَيْنِ اِمَامًا لِلهِ تَعَالَى

Ushalli sunnatan li 'idil fithri rak'ataini imaaman lillaahi ta'ala.

Artinya: "Aku niat sholat sunnah Idul Fitri dua rakaat sebagai imam karena Allah Ta'ala."

Tata Cara Sholat Idul Fitri

Pelaksanaan sholat Idul Fitri memiliki kekhasan pada jumlah takbirnya yang berbeda dari sholat lima waktu.

Rakaat Pertama

Membaca Niat dan Takbiratul Ihram. Membaca Doa Iftitah. Takbir Tambahan 7 Kali: Mengangkat tangan sebanyak 7 kali. Membaca Al-Fatihah dan surat pendek (disunnahkan Surah Al-A'la).

Rakaat Kedua

Berdiri dari sujud. Takbir Tambahan 5 Kali: Mengangkat tangan sebanyak 5 kali sebelum membaca Al-Fatihah. Membaca Al-Fatihah dan surat pendek (disunnahkan Surah Al-Ghasyiyah). Rukuk, sujud, hingga salam seperti sholat biasa.

Bacaan di Sela-sela Takbir Di antara takbir-takbir tambahan tersebut, jamaah disunnahkan membaca tasbih berikut: سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Artinya: "Maha Suci Allah, segala puji bagi Allah, tiada Tuhan selain Allah, dan Allah Maha Besar."

