Niat Mandi Idul Fitri 2026: Arab, Latin, Arti, dan Tata Caranya

Ilustrasi.(freepik)

MENYAMBUT Hari Raya Idul Fitri 1447 H yang jatuh pada tahun 2026, umat Muslim dianjurkan untuk mempersiapkan diri secara lahir dan batin. Salah satu amalan sunnah sebelum melaksanakan salat Id yakni mandi besar. Niat mandi Idul Fitri penting sebab mandi ini bukan sekadar membersihkan badan, melainkan bagian dari syiar Islam untuk menghormati hari kemenangan.

Bacaan Niat Mandi Idul Fitri

Niat merupakan rukun utama dalam beribadah. Berikut adalah lafal niat mandi sunnah Idul Fitri yang dapat Anda baca di dalam hati atau dilafalkan secara lisan:

نَوَيْتُ الْغُسْلَ لِعِيْدِ اْلفِطْرِ سُنَّةً لِلهِ تَعَالَى Latin: Nawaitul ghusla li 'iidil fithri sunnatan lillaahi ta'aalaa. Artinya: "Aku niat mandi untuk merayakan Idul Fitri sebagai sunnah karena Allah Ta'ala."

Kapan Waktu Terbaik Mandi Idul Fitri?

Berdasarkan penjelasan para ulama, terdapat dua pendapat mengenai waktu pelaksanaan mandi sunnah ini:

Menurut Syekh al-Baijuri, mandi sunnah Idul Fitri sudah boleh dilakukan sejak tengah malam (pukul 00.00) pada tanggal 1 Syawal. Setelah Subuh (Paling Utama): Waktu yang paling utama adalah setelah terbit fajar (waktu Subuh) hingga sebelum berangkat menuju tempat salat Id. Hal ini dilakukan agar kesegaran tubuh tetap terjaga saat beribadah dan bersilaturahmi.

Tata Cara Mandi Idul Fitri Sesuai Sunnah

Agar mandi Anda bernilai ibadah dan sempurna, ikuti langkah-langkah berikut:

Membaca Niat: Ucapkan niat di dalam hati saat air pertama kali menyentuh kulit. Mencuci Tangan: Bersihkan kedua telapak tangan sebanyak tiga kali. Membersihkan Najis: Bersihkan kotoran atau najis yang menempel pada anggota badan. Berwudhu: Lakukan wudhu secara sempurna seperti hendak salat. Menyiram Kepala: Guyur kepala sebanyak tiga kali hingga air merata ke pangkal rambut. Membasuh Seluruh Tubuh: Guyur seluruh tubuh, dimulai dari sisi kanan kemudian sisi kiri.