Pemulung dan Guru Mengaji Peroleh Zakat Fitrah

AGUS, yang sehari-hari bekerja sebagai pemulung, mengungkapkan rasa syukurnya saat menerima zakat fitrah dari BSI Maslahat. Begitu pun Sopian, seorang guru mengaji di Kampung Pemulung Bintara Jaya.

"Saya hidup seorang diri. Penghasilan saya biasanya hanya Rp10.000 per hari. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, saya harus mencukup-cukupkan. Terima kasih atas bantuannya. Semoga rezekinya dilancarkan," ujar Agus.

Sopian menilai bantuan zakat fitrah ini sangat tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat setempat. "Kampung Pemulung Bintara Jaya tidak jauh dari ibu kota, tetapi masih banyak persoalan sosial. Mayoritas warganya ialah pemulung, termasuk anak-anaknya. Mereka bekerja dari pagi hingga malam dan penghasilannya hanya cukup untuk makan. Bantuan beras zakat fitrah ini sangat membantu dan tepat sasaran. Masyarakat di sini sangat membutuhkan."

Diketahui, mayoritas warga di Kampung Pemulung berprofesi sebagai pemulung dengan penghasilan maksimal Rp100.000 per hari. Bahkan mereka sering kali sulit mencapai hasil tersebut karena hasil pulungan hanya dihargai sekitar Rp4.000 per kilogram.

Mereka menjadi salah satu sasaran dari penyaluran zakat fitrah dari BSI Maslahat. Hingga 19 Maret 2026, BSI Maslahat menyalurkan sebanyak 7.150 kantong beras atau setara sekitar 35 ton kepada masyarakat yang membutuhkan. (I-2)