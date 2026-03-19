Berikut Macam Ucapan dan Permintaan Maaf Selamat Lebaran 2026

SALAH satu budaya dalam merayakan lebaran Idulfitri 1447 H/2026 M adalah mengirim ucapan maaf kepada keluarga dan teman-teman. Di sisi lain, memberikan ucapan Lebaran yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah saw. memberikan nilai keberkahan tersendiri.

Melansir laman Unesa, tradisi para sahabat nabi saat bertemu di hari raya adalah mendoakan satu sama lain agar amalan ibadah selama Ramadan diterima oleh Allah Swt. Adapun ucapannya sebagai berikut:

"Taqabbalallahu minna wa minkum shiyamana wa shiyamakum"

Artinya: "Semoga Allah menerima amal kami dan amal kalian, puasa kami dan puasa kalian.".

Selain ucapan tersebut, terdapat 60 kalimat permintaan maaf bagi umat Islam. Setiap permintaan maaf menyesuaikan situasi serta orang yang dikirimi ucapan maaf tersebut.

Ucapan Islami & Sunnah

1. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga berkah Ramadhan tetap bersama kita.

2. Selamat Idul Fitri 1447 H. Semoga Allah menerima setiap ruku' dan sujud kita.

3. Kulla 'amin wa antum bikhair. Semoga Anda sekeluarga selalu dalam lindungan Allah.

4. Taqabbal ya Karim. Mari kita jaga semangat ibadah meski Ramadhan telah usai.

5. Selamat hari raya. Semoga cahaya Islam selalu menerangi hati dan jalan hidup kita.

6. Mari rayakan hari kemenangan ini dengan syukur yang tiada henti kepada Sang Khalik.

7. Selamat Lebaran, semoga Allah mengampuni dosa kita dan menjadikan kita hamba pilihan.

8. Allahummaghfir lana. Maaf lahir dan batin atas segala khilaf selama setahun ini.

9. Semoga Idul Fitri kali ini membawa kedamaian hakiki bagi seluruh umat di dunia.

10. Taqabbalallahu minna wa minkum, shiyamana wa shiyamakum. Amin.

Untuk Keluarga & Orang Tua

11. Ayah, Ibu, maafkan khilaf ananda yang sering menyakiti hati. Selamat Idul Fitri.

12. Rumah adalah tempat ternyaman untuk pulang. Selamat Lebaran, rindu ini untuk kalian.

13. Terima kasih telah menjadi inspirasi sabarku. Mohon maaf lahir batin, orang tuaku.

14. Selamat Hari Raya, Kakak/Adik tercinta! Mari kita buka lembaran baru yang lebih ceria.

15. Untuk keluarga besar, semoga silaturahmi kita tetap kokoh meski waktu terus berlalu.

16. Maafkan segala salah kata yang belum sempat dimaafkan secara langsung. Selamat Lebaran.

17. Kasih sayang kalian adalah harta tak ternilai. Selamat Idul Fitri dari lubuk hati terdalam.

18. Semoga dapur keluarga kita selalu wangi dengan aroma syukur dan kebersamaan.

19. Selamat Idul Fitri. Ayah, Ibu, ananda berjanji akan menjadi kebanggaan keluarga.

20. Lebaran adalah waktu terbaik untuk membasuh rindu dan dendam. Maaf lahir batin.

Sahabat & Teman Seperjuangan

21. Mari kita nol-kan skor salah kita setahun ini. Selamat Lebaran kawan!

22. Maaf ya kalau selama ini sering jail dan bikin repot. Eid Mubarak sahabat terbaik!

23. Persahabatan adalah matematika kebahagiaan. Mari tambahkan pemaafan hari ini.

24. Selamat Idul Fitri! Maafin chat yang jarang dibalas dan typo yang bikin emosi.

25. Eid Mubarak! Semoga persahabatan kita makin berkah dan awet seiring waktu.

26. Waktunya makan opor dan melupakan segala perdebatan kecil yang pernah ada.

27. Selamat Hari Raya sahabat seperjuangan. Mari sukses bersama di hari yang fitri ini!

28. Taqabbalallahu minna wa minkum. Maafin gue ya kalau ada salah kata atau perbuatan.

29. Sahabat sejati adalah yang memaafkan sebelum diminta. Tapi aku tetap minta maaf!

30. Semoga Idul Fitri 2026 ini membawa tawa baru bagi lingkaran pertemanan kita.

Formal & Profesional

31. Selamat Idul Fitri Bapak/Ibu. Mohon maaf atas segala kekhilafan selama bertugas.

32. Terima kasih atas bimbingan profesionalnya. Selamat berlibur dan berkumpul keluarga.

33. Taqabbalallahu minna wa minkum. Selamat Hari Raya Idul Fitri untuk seluruh relasi bisnis.

34. Mohon maaf lahir dan batin atas segala kesalahan dalam koordinasi pekerjaan selama ini.

35. Semoga hari kemenangan ini membawa sinergi yang lebih kuat bagi institusi kita.

36. Selamat Idul Fitri 1447 H. Semoga keberkahan menyertai kesuksesan karier Anda.

37. Dengan kerendahan hati, kami sekeluarga memohon maaf atas segala khilaf yang ada.

38. Selamat Hari Raya. Semoga semangat Idul Fitri memperkuat integritas kerja kita bersama.

39. Mohon maaf lahir batin. Selamat menikmati momen kebersamaan dengan orang-orang terkasih.

40. Selamat Idul Fitri. Mari kita jaga semangat fitrah dalam setiap langkah etika profesional.

Pasangan & Tersayang

41. Sayang, maafkan segala egoku setahun ini. Selamat Idul Fitri 2026, mari menua bersama.

42. Bersamamu adalah kemenangan terbesarku setiap hari. Mohon maaf lahir batin ya.

43. Mari basuh hati dari debu amarah. Selamat Idul Fitri, teman hidupku tercinta.

44. Aku bersyukur memilikimu. Selamat Lebaran, semoga cinta kita makin berkah.

45. Taqabbalallahu minna wa minkum. Sayang, maafkan semua salahku ya.

46. Menjadi bagian hidupmu adalah anugerah. Selamat Idul Fitri dari aku yang penuh salah.

47. Mari kita buka lembaran baru cinta yang lebih putih dan menyentuh hati. Selamat Lebaran 1447 H.

48. Eid Mubarak! Doaku selalu ada kamu di dalamnya. Maaf lahir batin sayang.

49. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Terima kasih telah sabar mendampingiku sejauh ini.

50. Semoga Idul Fitri menguatkan ikatan suci di antara kita berdua.

Grup WA & Umum

51. Selamat Lebaran warga grup! Maaf lahir batin kalau ada chat yang bikin baper.

52. Mohon maaf atas segala candaan yang mungkin menyinggung perasaan di grup ini.

53. Sebelum sinyal sibuk, izinkan saya sekeluarga mengucapkan Selamat Idul Fitri 2026.

54. Taqabbalallahu minna wa minkum. Selamat merayakan hari kemenangan semuanya!

55. Semoga amal ibadah kita di bulan Ramadhan diterima oleh Allah SWT. Eid Mubarak!

56. Maafkan segala salah, mari kita jaga silaturahmi meski lewat layar gawai.

57. Selamat Hari Raya 1 Syawal 1447 H. Mohon maaf lahir dan batin untuk semua sahabat online.

58. Mari rayakan Idul Fitri dengan tetap menjaga kesehatan dan kedamaian hati.

59. Selamat Lebaran! Semoga ketupat dan opor membawa sukacita bagi kita semua.

60. Idul Fitri telah tiba, mari saling bermaafan untuk masa depan yang lebih cerah. (MGN/P-3)