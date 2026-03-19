A- A+

Berikut Dampak Negatif Kecanduan Main HP

KECANDUAN main HP adalah kondisi ketika seseorang menggunakan ponsel secara berlebihan dan sulit dikontrol, hingga mengganggu aktivitas sehari-hari, kesehatan, dan hubungan sosial.

Kecanduan ini membuat seseorang merasa tidak bisa jauh dari HP, selalu ingin mengecek notifikasi, dan menghabiskan banyak waktu di media sosial atau game.

Berikut 15 Dampak Negatif Kecanduan Main HP

1. Sulit Fokus

Terlalu sering main HP bisa membuat konsentrasi menurun.

2. Kecemasan Berlebih

Sering mengecek notifikasi bisa memicu rasa cemas.

3. Gangguan Tidur

Paparan layar bisa mengganggu ritme tidur.

4. Ketergantungan

Muncul rasa tidak nyaman jika jauh dari HP.

5. Mood Mudah Berubah

Terlalu banyak konsumsi konten bisa memengaruhi emosi.

6. Mata Lelah

Menatap layar terlalu lama bisa menyebabkan mata kering dan perih.

7. Sakit Leher

Posisi menunduk terlalu lama dapat menyebabkan nyeri leher.

8. Kurang Aktivitas Fisik

Sering duduk dan main HP membuat tubuh kurang bergerak.

9. Gangguan Postur Tubuh

Kebiasaan membungkuk bisa memengaruhi tulang belakang.

10. Risiko Obesitas

Kurang gerak dan sering ngemil saat main HP.

11. Kurang Interaksi Sosial

Lebih sering sibuk dengan HP daripada berkomunikasi langsung.

12. Menurunnya Kualitas Hubungan

Hubungan dengan keluarga atau teman bisa renggang.

13. Anti Sosial

Cenderung menarik diri dari lingkungan sekitar.

14. Menunda Pekerjaan

Sering terdistraksi sehingga pekerjaan tertunda.

15. Prestasi Menurun

Belajar atau kerja jadi tidak maksimal karena terlalu sering main HP.

Kecanduan HP bisa berdampak pada kesehatan fisik, mental, sosial, dan produktivitas. Oleh karena itu, penting untuk menggunakan HP secara bijak dan seimbang. (Z-4)

Sumber: halodoc, hellosehat