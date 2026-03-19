15 Dampak Negatif Kecanduan Main HP

Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
KECANDUAN main HP adalah kondisi ketika seseorang menggunakan ponsel secara berlebihan dan sulit dikontrol, hingga mengganggu aktivitas sehari-hari, kesehatan, dan hubungan sosial.
Kecanduan ini membuat seseorang merasa tidak bisa jauh dari HP, selalu ingin mengecek notifikasi, dan menghabiskan banyak waktu di media sosial atau game.
Terlalu sering main HP bisa membuat konsentrasi menurun.
Sering mengecek notifikasi bisa memicu rasa cemas.
Paparan layar bisa mengganggu ritme tidur.
Muncul rasa tidak nyaman jika jauh dari HP.
Terlalu banyak konsumsi konten bisa memengaruhi emosi.
Menatap layar terlalu lama bisa menyebabkan mata kering dan perih.
Posisi menunduk terlalu lama dapat menyebabkan nyeri leher.
Sering duduk dan main HP membuat tubuh kurang bergerak.
Kebiasaan membungkuk bisa memengaruhi tulang belakang.
Kurang gerak dan sering ngemil saat main HP.
Lebih sering sibuk dengan HP daripada berkomunikasi langsung.
Hubungan dengan keluarga atau teman bisa renggang.
Cenderung menarik diri dari lingkungan sekitar.
Sering terdistraksi sehingga pekerjaan tertunda.
Belajar atau kerja jadi tidak maksimal karena terlalu sering main HP.
Kecanduan HP bisa berdampak pada kesehatan fisik, mental, sosial, dan produktivitas. Oleh karena itu, penting untuk menggunakan HP secara bijak dan seimbang. (Z-4)
Sumber: halodoc, hellosehat
