Meiro Gallery Debut Pameran ‘The Stage’ di K Mall Kemayoran

Kurator The Stage, Kenny Y (tengah).(DOK MEIRO GALLERY)

MEIRO Gallery, untuk pertama kalinya, menggelar pameran seni rupa bertajuk 'The Stage' di K Mall, Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (18/3/2026). Pameran ini menjadi ruang bagi para seniman untuk menampilkan karya mereka lebih dekat dengan publik.



'The Stage' yang dimaknai sebagai metafora sekaligus janji, yakni ruang bagi seniman terpilih untuk tampil dalam sorotan yang lebih terang. Pengunjung diajak melihat langsung beragam karya seni dari seniman lokal hingga internasional, sekaligus menemukan makna di balik setiap karya.



Pameran ini merupakan hasil kolaborasi antara Meiro Gallery, Shankara Art Management, dan Kendys Gallery. Kolaborasi tersebut menghadirkan lebih dari 10 seniman dengan berbagai medium karya, termasuk patung.



Pemilik Meiro Gallery yang juga bertindak sebagai kurator, Kenny Yustana menjelaskan, bahwa pameran ini menjadi ajang kolaboratif lintas galeri yang menghadirkan beragam seniman dalam ruang publik.



“Pameran ini berjudul 'The Stage', merupakan kolaborasi tiga galeri. Kami menampilkan lebih dari 10 seniman lokal dan internasional di ruang publik seperti mal,” kata Kenny.



Kenny juga mengungkapkan bahwa pameran ini turut melibatkan sejumlah mitra untuk menghadirkan karya dari para seniman ternama.

Kenny menambahkan, pendekatan artistik yang diusung dalam pameran ini menggabungkan gaya populer dengan sentuhan lintas genre.



“Konsepnya lebih ke pop art, tapi juga didukung genre lain. Banyak karakter familiar seperti Mickey Mouse dan Astro Boy yang mengundang nostalgia,” ujarnya.



Menurutnya, pameran ini juga membuka ruang bagi seniman lokal untuk mengangkat tema yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, sekaligus membangkitkan ingatan masa lalu.



Pameran 'The Stage' berlangsung hingga 12 April 2026 di K Mall Kemayoran. Sejumlah seniman yang terlibat antara lain AC Andre Tanama, Adi Gunawan, Arkiv Vilmansa, Angiring Lakuning Surya, Canna & Fvan, I Komang Adiartha bersama Yessiow dan Zolalongor, Jane Kibari, Ndikol, Stefany Zefanya, serta Soyoung Seo. (H-1)