Menhub Tegur Pengusaha

Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.

Ahok Bingung Dasar Hitungan Kerugian Rp285 T
Kasus Korupsi Pertamina, Ahok: Periksa Presiden
Gara-Gara Jokowi, Pertamina Batal Untung Rp100,57 T
Dugaan Intervensi, Ahok Mengaku tak Kenal Rizal Chalid
Lapangan Golf Tempat Negosiasi Minyak Paling Murah

Reynaldi Andrian Pamungkas
19/3/2026 22:00
Bacaan Doa Sholat Idulfitri: Arab, Latin dan Arti
Berikut Bacaan Doa Sholat Idulfitri(freepik)

DOA Sholat Idulfitri adalah doa yang dibaca setelah pelaksanaan Sholat Idul Fitri sebagai bentuk permohonan kepada Allah agar ibadah selama bulan Ramadhan diterima dan diberikan keberkahan.

Doa ini biasanya berisi permohonan agar puasa dan sholat diterima, harapan kembali suci dan doa agar menjadi orang yang beruntung.

Berikut Bacaan Doa Sholat Idulfitri

Bacaan Arab

اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنَّا صِيَامَنَا وَقِيَامَنَا وَرُكُوعَنَا وَسُجُودَنَا، وَاجْعَلْنَا مِنَ الْعَائِدِينَ وَالْفَائِزِينَ، وَكُلُّ عَامٍ وَأَنْتُمْ بِخَيْرٍ

Bacaan Latin

Allahumma taqabbal minna shiyamana wa qiyamana wa ruku’ana wa sujudana, waj‘alna minal ‘aidina wal faizin, wa kullu ‘amin wa antum bikhair.

Artinya

“Ya Allah, terimalah puasa kami, sholat kami, rukuk dan sujud kami. Jadikanlah kami termasuk orang-orang yang kembali (fitrah) dan orang-orang yang beruntung, dan semoga setiap tahun kita selalu dalam kebaikan.”

Doa Tambahan Idulfitri

Bacaan Arab

تَقَبَّلَ اللَّهُ مِنَّا وَمِنْكُمْ

Bacaan Latin

Taqabbalallahu minna wa minkum

Artinya

“Semoga Allah menerima (amal ibadah) kami dan kalian.”

Doa setelah sholat Idulfitri berisi permohonan agar ibadah selama Ramadhan diterima dan kembali suci, serta menjadi pribadi yang lebih baik. (Z-4)

Sumber: pantiyatim, zakat



Editor : Reynaldi
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

