14 Lokasi Salat Idul Fitri Muhammadiyah 2026 di Jakarta Utara

Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
PIMPINAN Pusat (PP) Muhammadiyah telah menetapkan bahwa 1 Syawal 1447 Hijriah jatuh pada Jumat, 20 Maret 2026. Ketetapan ini tertuang dalam Maklumat Nomor 2/MLM/1.0/E/2025 tentang Penetapan Hasil Hisab Ramadan, Syawal, dan Zulhijah 1447 H.
Bagi warga di wilayah Jakarta Utara, berikut adalah daftar lengkap lokasi salat Idul Fitri Muhammadiyah 2026 yang tersebar di berbagai titik strategis:
|Pimpinan Cabang (PCM)
|Lokasi / Masjid
|Alamat Lengkap
|Tanjung Priok
|Masjid Al Furqon (SD Muhammadiyah 17)
|Jl. Bahari IV/A3 No. 19 B, RT 02/10, Kel. Tj. Priok
|Penjaringan
|Masjid Al Hikmah (Samping Hotel JP)
|Jl. Pluit Raya II, Penjaringan
|Sukapura
|Halaman Masjid Daarusy-Syifa RSIJ
|Jl. Tipar Cakung No. 5, Sukapura
|Koja
|Masjid Al Jihad
|Halaman Muncang, Koja
|Koja
|Masjid Nurul Hidayah
|Jl. Mundu, Koja
|Koja
|Masjid Al Mutaqorobin
|Jl. Raya Sindang, Koja
|Pademangan
|Masjid Al Furqon
|Pademangan Timur
Berdasarkan kalender hisab Muhammadiyah, Idul Fitri 1 Syawal 1447 H jatuh pada hari Jumat, 20 Maret 2026.
Terdapat potensi perbedaan dengan Pemerintah dan NU yang kemungkinan menetapkan Idul Fitri pada Sabtu, 21 Maret 2026, karena posisi hilal yang masih di bawah kriteria visibilitas MABIMS pada tanggal 19 Maret.
Salah satu titik utama dengan daya tampung besar adalah di halaman RSIJ Sukapura dan area parkir di sekitar Jl. Pluit Raya (PCM Penjaringan).
