19/3/2026 14:17
14 Lokasi Salat Idul Fitri Muhammadiyah 2026 di Jakarta Utara
Ilustrasi(MI/Akhmad Safuan )

PIMPINAN Pusat (PP) Muhammadiyah telah menetapkan bahwa 1 Syawal 1447 Hijriah jatuh pada Jumat, 20 Maret 2026. Ketetapan ini tertuang dalam Maklumat Nomor 2/MLM/1.0/E/2025 tentang Penetapan Hasil Hisab Ramadan, Syawal, dan Zulhijah 1447 H.

Bagi warga di wilayah Jakarta Utara, berikut adalah daftar lengkap lokasi salat Idul Fitri Muhammadiyah 2026 yang tersebar di berbagai titik strategis:

Daftar Lokasi Salat Idul Fitri Muhammadiyah 2026 - Jakarta Utara

Pimpinan Cabang (PCM) Lokasi / Masjid Alamat Lengkap
Tanjung Priok Masjid Al Furqon (SD Muhammadiyah 17) Jl. Bahari IV/A3 No. 19 B, RT 02/10, Kel. Tj. Priok
Penjaringan Masjid Al Hikmah (Samping Hotel JP) Jl. Pluit Raya II, Penjaringan
Sukapura Halaman Masjid Daarusy-Syifa RSIJ Jl. Tipar Cakung No. 5, Sukapura
Koja Masjid Al Jihad Halaman Muncang, Koja
Koja Masjid Nurul Hidayah Jl. Mundu, Koja
Koja Masjid Al Mutaqorobin Jl. Raya Sindang, Koja
Pademangan Masjid Al Furqon Pademangan Timur
Catatan Penting: Pelaksanaan salat Idul Fitri di lingkungan Muhammadiyah umumnya dimulai pukul 06.30 WIB. Jemaah diimbau datang lebih awal untuk menghindari kepadatan dan membawa perlengkapan salat pribadi.

Seputar Lebaran 2026

Kapan Idul Fitri 2026 versi Muhammadiyah?

Berdasarkan kalender hisab Muhammadiyah, Idul Fitri 1 Syawal 1447 H jatuh pada hari Jumat, 20 Maret 2026.

Apakah ada perbedaan Lebaran 2026 di Indonesia?

Terdapat potensi perbedaan dengan Pemerintah dan NU yang kemungkinan menetapkan Idul Fitri pada Sabtu, 21 Maret 2026, karena posisi hilal yang masih di bawah kriteria visibilitas MABIMS pada tanggal 19 Maret.

Di mana lokasi salat Id terbesar di Jakarta Utara?

Salah satu titik utama dengan daya tampung besar adalah di halaman RSIJ Sukapura dan area parkir di sekitar Jl. Pluit Raya (PCM Penjaringan).

Checklist Persiapan Ibadah

  • Pastikan sudah menunaikan Zakat Fitrah sebelum berangkat salat Id.
  • Membawa sajadah dan perlengkapan salat sendiri.
  • Membawa kantong plastik untuk menyimpan alas kaki agar tidak tercecer.
  • Mengikuti instruksi panitia terkait pengaturan shaf dan parkir kendaraan.



Editor : Putri yuliani
