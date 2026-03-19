14 Lokasi Salat Idul Fitri Muhammadiyah 2026 di Jakarta Utara

PIMPINAN Pusat (PP) Muhammadiyah telah menetapkan bahwa 1 Syawal 1447 Hijriah jatuh pada Jumat, 20 Maret 2026. Ketetapan ini tertuang dalam Maklumat Nomor 2/MLM/1.0/E/2025 tentang Penetapan Hasil Hisab Ramadan, Syawal, dan Zulhijah 1447 H.

Bagi warga di wilayah Jakarta Utara, berikut adalah daftar lengkap lokasi salat Idul Fitri Muhammadiyah 2026 yang tersebar di berbagai titik strategis:

Pimpinan Cabang (PCM) Lokasi / Masjid Alamat Lengkap Tanjung Priok Masjid Al Furqon (SD Muhammadiyah 17) Jl. Bahari IV/A3 No. 19 B, RT 02/10, Kel. Tj. Priok Penjaringan Masjid Al Hikmah (Samping Hotel JP) Jl. Pluit Raya II, Penjaringan Sukapura Halaman Masjid Daarusy-Syifa RSIJ Jl. Tipar Cakung No. 5, Sukapura Koja Masjid Al Jihad Halaman Muncang, Koja Koja Masjid Nurul Hidayah Jl. Mundu, Koja Koja Masjid Al Mutaqorobin Jl. Raya Sindang, Koja Pademangan Masjid Al Furqon Pademangan Timur

Catatan Penting: Pelaksanaan salat Idul Fitri di lingkungan Muhammadiyah umumnya dimulai pukul 06.30 WIB. Jemaah diimbau datang lebih awal untuk menghindari kepadatan dan membawa perlengkapan salat pribadi.

Seputar Lebaran 2026

Kapan Idul Fitri 2026 versi Muhammadiyah?

Berdasarkan kalender hisab Muhammadiyah, Idul Fitri 1 Syawal 1447 H jatuh pada hari Jumat, 20 Maret 2026.

Apakah ada perbedaan Lebaran 2026 di Indonesia?

Terdapat potensi perbedaan dengan Pemerintah dan NU yang kemungkinan menetapkan Idul Fitri pada Sabtu, 21 Maret 2026, karena posisi hilal yang masih di bawah kriteria visibilitas MABIMS pada tanggal 19 Maret.

Di mana lokasi salat Id terbesar di Jakarta Utara?

Salah satu titik utama dengan daya tampung besar adalah di halaman RSIJ Sukapura dan area parkir di sekitar Jl. Pluit Raya (PCM Penjaringan).

