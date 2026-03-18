Berikut Dampak Negatif Tubuh Kurang Istirahat

TUBUH kurang istirahat adalah kondisi ketika tubuh tidak mendapatkan waktu tidur atau pemulihan yang cukup, sehingga fungsi fisik dan mental tidak bekerja secara optimal.

Istirahat, terutama tidur, sangat penting untuk memulihkan energi, memperbaiki sel tubuh, dan menjaga keseimbangan fungsi otak. Jika kurang, tubuh akan mengalami kelelahan dan penurunan kinerja.

Berikut 13 Dampak Negatif Tubuh Kurang Istirahat

1. Mudah Lelah

Tubuh terasa cepat capek dan tidak bertenaga.

2. Konsentrasi Menurun

Sulit fokus saat belajar atau bekerja.

3. Emosi Tidak Stabil

Lebih mudah marah, stres, atau sensitif.

4. Daya Tahan Tubuh Menurun

Kurang tidur bisa melemahkan sistem imun sehingga mudah sakit.

5. Risiko Obesitas

Kurang istirahat dapat memengaruhi hormon lapar dan nafsu makan.

6. Risiko Penyakit Jantung

Kurang tidur dapat meningkatkan tekanan darah dan gangguan jantung.

7. Gangguan Metabolisme

Proses pengolahan energi dalam tubuh menjadi tidak optimal.

8. Penurunan Daya Ingat

Otak sulit menyimpan dan mengingat informasi.

9. Sering Pusing atau Sakit Kepala

Kurang istirahat bisa memicu sakit kepala.

10. Kulit Kusam

Kurang tidur membuat kulit terlihat lelah dan tidak segar.

11. Risiko Kecelakaan

Mengantuk saat berkendara sangat berbahaya.

12. Risiko Diabetes

Kurang tidur dapat memengaruhi kadar gula darah.

13. Gangguan Mental

Bisa meningkatkan risiko stres, cemas, hingga depresi.

Kurang istirahat dapat berdampak serius bagi kesehatan fisik dan mental, sehingga penting untuk tidur cukup setiap hari sekitar 7 sampai 9 jam untuk remaja dan dewasa. (Z-4)

Sumber: alodokter, ayosehat