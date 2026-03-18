13 Dampak Negatif Tubuh Kurang Istirahat

Headline
TUBUH kurang istirahat adalah kondisi ketika tubuh tidak mendapatkan waktu tidur atau pemulihan yang cukup, sehingga fungsi fisik dan mental tidak bekerja secara optimal.
Istirahat, terutama tidur, sangat penting untuk memulihkan energi, memperbaiki sel tubuh, dan menjaga keseimbangan fungsi otak. Jika kurang, tubuh akan mengalami kelelahan dan penurunan kinerja.
Tubuh terasa cepat capek dan tidak bertenaga.
Sulit fokus saat belajar atau bekerja.
Lebih mudah marah, stres, atau sensitif.
Kurang tidur bisa melemahkan sistem imun sehingga mudah sakit.
Kurang istirahat dapat memengaruhi hormon lapar dan nafsu makan.
Kurang tidur dapat meningkatkan tekanan darah dan gangguan jantung.
Proses pengolahan energi dalam tubuh menjadi tidak optimal.
Otak sulit menyimpan dan mengingat informasi.
Kurang istirahat bisa memicu sakit kepala.
Kurang tidur membuat kulit terlihat lelah dan tidak segar.
Mengantuk saat berkendara sangat berbahaya.
Kurang tidur dapat memengaruhi kadar gula darah.
Bisa meningkatkan risiko stres, cemas, hingga depresi.
Kurang istirahat dapat berdampak serius bagi kesehatan fisik dan mental, sehingga penting untuk tidur cukup setiap hari sekitar 7 sampai 9 jam untuk remaja dan dewasa. (Z-4)
Sumber: alodokter, ayosehat
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved