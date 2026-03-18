Berikut Tips Pakai Hijab untuk Wajah Bulat(freepik)

HIJAB untuk wajah bulat adalah cara atau gaya memakai hijab yang disesuaikan untuk menyamarkan bentuk wajah bulat agar terlihat lebih tirus, panjang, dan proporsional.

Orang dengan wajah bulat biasanya memiliki pipi yang lebih penuh dan garis wajah yang lembut. Karena itu, gaya hijab difokuskan untuk memberi efek wajah lebih panjang, mengurangi kesan penuh di pipi, dan menyeimbangkan bentuk wajah.

Berikut 9 Tips Pakai Hijab untuk Wajah Bulat

1. Gunakan Hijab dengan Bentuk Oval

Buat bagian wajah terlihat lebih lonjong dengan membentuk hijab agak oval di bagian depan.

2. Hindari Menutup Dahi Terlalu Rendah

Biarkan sedikit dahi terlihat agar wajah tidak terlihat semakin bulat.

3. Pilih Model Layer

Layer pada hijab membantu memberi efek dimensi sehingga wajah tampak lebih tirus.

4. Gunakan Peniti dengan Posisi Tepat

Jangan terlalu kencang di pipi agar wajah tidak terlihat penuh.

5. Pilih Warna Gelap atau Netral

Warna seperti hitam, navy, atau cokelat bisa memberi efek wajah lebih ramping.

6. Hindari Lipatan Tebal di Samping Pipi

Lipatan berlebih akan membuat wajah terlihat lebih lebar.

7. Gunakan Pashmina Panjang

Model pashmina yang menjuntai ke bawah membantu memberi ilusi wajah lebih panjang.

8. Buat Volume di Bagian Atas Kepala

Sedikit volume di atas kepala bisa menyeimbangkan bentuk wajah.

9. Hindari Model Terlalu Ketat

Hijab yang terlalu ketat akan menonjolkan bentuk bulat wajah.

Dengan teknik yang tepat, hijab bisa membantu menyamarkan bentuk wajah bulat agar terlihat lebih tirus dan proporsional. (Z-4)

Sumber: allthingsbeauty, buttonscarves