9 Tips Pakai Hijab untuk Wajah Bulat

Headline
HIJAB untuk wajah bulat adalah cara atau gaya memakai hijab yang disesuaikan untuk menyamarkan bentuk wajah bulat agar terlihat lebih tirus, panjang, dan proporsional.
Orang dengan wajah bulat biasanya memiliki pipi yang lebih penuh dan garis wajah yang lembut. Karena itu, gaya hijab difokuskan untuk memberi efek wajah lebih panjang, mengurangi kesan penuh di pipi, dan menyeimbangkan bentuk wajah.
Buat bagian wajah terlihat lebih lonjong dengan membentuk hijab agak oval di bagian depan.
Biarkan sedikit dahi terlihat agar wajah tidak terlihat semakin bulat.
Layer pada hijab membantu memberi efek dimensi sehingga wajah tampak lebih tirus.
Jangan terlalu kencang di pipi agar wajah tidak terlihat penuh.
Warna seperti hitam, navy, atau cokelat bisa memberi efek wajah lebih ramping.
Lipatan berlebih akan membuat wajah terlihat lebih lebar.
Model pashmina yang menjuntai ke bawah membantu memberi ilusi wajah lebih panjang.
Sedikit volume di atas kepala bisa menyeimbangkan bentuk wajah.
Hijab yang terlalu ketat akan menonjolkan bentuk bulat wajah.
Dengan teknik yang tepat, hijab bisa membantu menyamarkan bentuk wajah bulat agar terlihat lebih tirus dan proporsional. (Z-4)
Sumber: allthingsbeauty, buttonscarves
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved