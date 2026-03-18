Pestapora 2026, Berikut Jadwal, Harga Tiket, Daftar Band dan Artis yang Bakal Tampil

Panggung festival musik Pestapora 2025 di Gambir Expo & Hall D2 JIEXPO Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat (5/8/2025).((ANTARA/Pamela Sakina))

SALAH satu festival musik tahunan terbesar yang dikenal sebagai ruang selebrasi lintas generasi dan lintas komunitas, Pestapora, akan kembali digelar, pada 25, 26, dan 27 September 2026.

Melalui siaran resmi yang diterima di Jakarta, Rabu (18/3), Boss Creator selaku penyelenggara juga mengumumkan line-up fase pertama festival musik tersebut, dengan menghadirkan konsep spesial penampilan yang berbeda dan patut dinantikan, mulai dari Jirayut, Keroncong Agak Laen, Robokop (Rombongan Bodonk Koplo), Tipe-X Orcheska serta Kevin Cotok (Lagu Pop Jadi Minang).

Konsep kolaboratif baru juga hadir melalui “SUNDAY SCHOOL ERA”, melibatkan Anjelina Dominaus, Elsa Japasal, Putri Siahaan, Regina Poetiray, Elnanda Utomo, Jerome Polin, Jehian Sidjabat, Dbatlayar, Caleb Tampubolon, bersama Daniel Gomgom, Rey Tobink, Rio Siahaan, Danez Nababan, Harley Korompis, Jeremy Poetiray, dan Joshua Risakotta.

Dari sisi legenda dan ikon musik Indonesia, Pestapora 2026 menghadirkan nama lintas generasi seperti Inul Daratista, God Bless, Trio Ambisi, serta kelompok hiburan populer Project Pop hingga The Panasdalam Bank.

Deretan penampil lain yang turut meramaikan antara lain, Burgerkill, Koil, The SIGIT, J-Rocks, For Revenge, Stand Here Alone, Morfem, Rumahsakit, dan Barasuara.

Spektrum pop dan musik arus utama Indonesia diwakili oleh Raisa, Tulus, Mahalini, Rizky Febian, Pamungkas, Andmesh, Bernadya, Nadhif Basalamah, Dere, Oslo Ibrahim, Armada, Young Lex dan Bravy. Menampilkan juga NDX AKA, Souljah, dan Coconuttreez yang membawa energi panggung khas musik populer Indonesia.

Tak ketinggalan, sejumlah penampil favorit lainnya turut melengkapi line-up seperti, Maliq & D’Essentials, Mondo Gascaro, Float, Dialog Dini Hari, Romantic Echoes, Perunggu, Lomba Sihir, Grrrl Gang, Jason Ranti, Murphy Radio, Punxgoaran, Lair, DNA, Gledeg, Agrikulture, Naykilla, NPD, Zat Kimia, Denny Frust, Sukses Lancar Rejeki, Matter Mos, MCPR, dan Milledenials.

Deretan penampil lainnya yang turut diumumkan meliputi The Paps, Teenage Death Star, Tenxi x DIA, Jo Soegono, Assia Keva, Aldi Taher Gallagher, serta 510 ikut meramaikan rangkaian fase pertama Pestapora 2026.



Penjualan tiket Pestapora 2026 membawa kejutan istimewa, setiap pembelian 1 Tiket Hari Raya memberikan kesempatan untuk mengajak 1 anggota keluarga yakni Ayah, Ibu atau anak secara gratis yang berada dalam satu kartu keluarga yang sama guna merasakan langsung keseruan selebrasi ini bersama-sama.

Tiket dapat dibeli melalui www.loket.com dan dapatkan potongan Rp50 ribu untuk pembelian tiket melalui fitur Lifestyle di BRImo selama periode promo.

Untuk merayakan momen kebersamaan ini, tersedia dua kategori tiket eksklusif edisi Hari Raya, yaitu Tiket Bersama Orang Tua, gratis setiap pembelian dapat mengajak Ayah/Ibu yakni sebesar Rp550.000 dan Tiket Tanpa Orang Tua Rp550.000. Harga belum termasuk pajak.

Dengan membeli tiket Hari Raya, pengunjung dapat mengajak orang tua dengan harga yang sama dengan pre-sale. Tiket Hari Raya ini berlaku untuk satu kali pembelian dan gratis untuk anak (di atas 17 tahun) maupun orang tua yang berada dalam satu kartu keluarga yang sama.

Untuk mendukung kenyamanan selama berlangsungnya Pestapora 2026, akan disediakan wristband dan akses khusus bagi ayah dan ibu, sehingga mereka dapat mendapatkan pengalaman festival dengan aman dan menyenangkan. (Ant/P-3)