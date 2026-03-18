Bacaan Doa sebelum Mudik, agar Selamat di Perjalanan

DOA sebelum mudik adalah doa yang dibaca oleh seseorang sebelum melakukan perjalanan jauh, khususnya saat pulang ke kampung halaman, dengan tujuan memohon keselamatan, kelancaran, dan perlindungan dari Allah SWT.

Doa Bepergian

Bacaan Arab

اللّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هٰذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوَى، وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى، اللّهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هٰذَا، وَاطْوِ عَنَّا بُعْدَهُ، اللّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ، وَالْخَلِيفَةُ فِي الأَهْلِ

Bacaan Latin

Allahumma innaa nas’aluka fii safarinaa haadza al-birra wat-taqwaa, wa minal ‘amali maa tardhaa. Allahumma hawwin ‘alainaa safaranaa haadza, wathwi ‘annaa bu’dahu. Allahumma antash-shaahibu fis-safar, wal-khaliifatu fil-ahl.

Artinya

“Ya Allah, kami memohon kepada-Mu dalam perjalanan ini kebaikan dan ketakwaan, serta amal yang Engkau ridhai. Ya Allah, mudahkanlah perjalanan kami ini dan dekatkanlah jaraknya. Ya Allah, Engkau adalah teman dalam perjalanan dan pelindung bagi keluarga (yang kami tinggalkan).”

Doa Naik Kendaraan

Bacaan Arab

سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ

Bacaan Latin

Subhaanalladzi sakhkhara lanaa haadzaa wa maa kunnaa lahu muqriniin, wa innaa ilaa rabbinaa lamunqalibuun.

Artinya

“Maha Suci Allah yang telah menundukkan (kendaraan) ini untuk kami, padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya, dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami.”

Saat mudik baiknya berdoa sebelum berangkat dan selama perjalanan, pastikan kondisi kendaraan aman, istirahat jika lelah, dan tetap berhati-hati di jalan.

Membaca doa sebelum mudik adalah bentuk ikhtiar batin agar perjalanan diberi keselamatan, kemudahan, dan perlindungan dari Allah SWT. (Z-4)

