Bacaan Doa sebelum Mudik, agar Selamat di Perjalanan

Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
DOA sebelum mudik adalah doa yang dibaca oleh seseorang sebelum melakukan perjalanan jauh, khususnya saat pulang ke kampung halaman, dengan tujuan memohon keselamatan, kelancaran, dan perlindungan dari Allah SWT.
Doa sebelum mudik merupakan amalan yang dilakukan untuk memohon keselamatan dan keberkahan dalam perjalanan jauh, terutama saat pulang kampung.
Bacaan Arab
Bacaan Latin
Allahumma innaa nas’aluka fii safarinaa haadza al-birra wat-taqwaa, wa minal ‘amali maa tardhaa. Allahumma hawwin ‘alainaa safaranaa haadza, wathwi ‘annaa bu’dahu. Allahumma antash-shaahibu fis-safar, wal-khaliifatu fil-ahl.
Artinya
“Ya Allah, kami memohon kepada-Mu dalam perjalanan ini kebaikan dan ketakwaan, serta amal yang Engkau ridhai. Ya Allah, mudahkanlah perjalanan kami ini dan dekatkanlah jaraknya. Ya Allah, Engkau adalah teman dalam perjalanan dan pelindung bagi keluarga (yang kami tinggalkan).”
Bacaan Arab
Bacaan Latin
Subhaanalladzi sakhkhara lanaa haadzaa wa maa kunnaa lahu muqriniin, wa innaa ilaa rabbinaa lamunqalibuun.
Artinya
“Maha Suci Allah yang telah menundukkan (kendaraan) ini untuk kami, padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya, dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami.”
Saat mudik baiknya berdoa sebelum berangkat dan selama perjalanan, pastikan kondisi kendaraan aman, istirahat jika lelah, dan tetap berhati-hati di jalan.
Membaca doa sebelum mudik adalah bentuk ikhtiar batin agar perjalanan diberi keselamatan, kemudahan, dan perlindungan dari Allah SWT. (Z-4)
Sumber: metrotvnews, dukuhdungus
