Kerja saat Libur Lebaran? Tips Tetap Ceria bagi Kasir Toko Ritel dan Petugas SPBU

Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Hari Raya Idul Fitri identik dengan kumpul keluarga dan mudik ke kampung halaman. Namun, bagi ribuan kasir toko ritel dan petugas SPBU, Lebaran justru menjadi momen "puncak" kesibukan. Di saat orang lain bersantai, mereka harus berdiri di balik mesin kasir atau di samping pompa bensin untuk memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.
Menjalani shift kerja saat hari raya tentu tidak mudah. Rasa rindu keluarga dan kelelahan fisik akibat lonjakan pelanggan bisa menjadi beban mental. Namun, dengan strategi yang tepat, Anda tetap bisa menjaga senyum dan produktivitas meski tidak libur lebaran.
Langkah pertama untuk tetap ceria adalah mengubah cara pandang terhadap pekerjaan. Alih-alih merasa "nasib buruk" karena harus bekerja, cobalah melihat peran Anda sebagai pemberi solusi bagi orang lain. Niatkan setiap transaksi sebagai bentuk pengabdian dan ibadah kepada sesama.
Lonjakan pelanggan saat Lebaran berarti jam berdiri yang lebih lama dan interaksi yang lebih intens. Berikut adalah tips menjaga fisik:
Saat Lebaran, pelanggan seringkali dalam kondisi lelah karena perjalanan jauh atau antrean panjang. Hal ini terkadang membuat mereka kurang sabar. Tetaplah profesional dengan teknik berikut:
Rekan kerja adalah "keluarga kedua" Anda saat hari raya. Ciptakan suasana Lebaran di tempat kerja dengan membawa sedikit kue kering untuk dinikmati bersama saat jam istirahat. Saling memberikan semangat antar rekan kerja sangat efektif untuk menjaga mood tetap positif.
Gunakan teknologi untuk melakukan video call di sela jam istirahat. Melihat wajah keluarga secara digital bisa menjadi obat rindu yang efektif sebelum Anda kembali bertugas.
Berdasarkan aturan ketenagakerjaan, bekerja pada hari libur nasional wajib diberikan upah lembur sesuai ketentuan yang berlaku di perusahaan atau undang-undang ketenagakerjaan.
|Kebutuhan
|Tips Praktis
|Kesehatan
|Minum vitamin C dan pastikan tidur cukup sebelum shift.
|Mental
|Fokus pada "Lebaran Pengganti" di hari libur mendatang.
|Sosial
|Bawa camilan khas Lebaran untuk berbagi dengan tim.
