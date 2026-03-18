Berbagi Hidangan Berbuka Puasa di 16 Titik Indonesia dari Modinity

DALAM semangat berbagi di bulan suci Ramadan, Modinity menghadirkan acara charity tahunan Ramadan with Modinity yang tahun ini dilaksanakan secara serentak di 16 kota di Indonesia.

Kegiatan charity ini menjangkau berbagai daerah dari barat hingga timur Indonesia, meliputi Aceh, Medan, Padang, Pekanbaru, Jambi, Lampung, Palembang, Jakarta, Bandung, Cirebon, Yogyakarta, Surabaya, Banjarmasin, Balikpapan, Samarinda, hingga Makassar.

Bersama komunitas yang tersebar di berbagai kota tersebut, Modinity membagikan hidangan berbuka puasa kepada masyarakat sebagai wujud kepedulian dan semangat berbagi di bulan Ramadan.

Khususnya di Jakarta, Modinity juga berkolaborasi dengan Dompet Dhuafa untuk memastikan penyaluran bantuan dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan secara lebih luas dan tepat, sehingga semangat berbagi yang dihadirkan melalui kegiatan ini dapat dirasakan secara nyata oleh mereka yang membutuhkan.

Sebagai rumah bagi sejumlah merek fesyen di Indonesia seperti Buttonscarves, Benang Jarum, Buttonscarves Beauty, Nada Puspita, Zyta Delia, dan Calla, Modinity membawa semangat kebersamaan tidak hanya melalui karya dan kreativitas, tetapi juga melalui inisiatif sosial.

“Ramadan selalu menjadi momen yang sangat berarti bagi kami untuk berbagi dengan sesama. Melalui Ramadan with Modinity, kami ingin menjadikannya sebagai cara bagi Modinity untuk menebarkan kebaikan dan menunjukkan kepedulian kepada masyarakat, khususnya bagi mereka yang membutuhkan," ungkap Linda Anggrea, Chief Executive Officer (CEO) Modinity Group, seperti dikutip dari siaran pers yang diterima Media Indonesia, Selasa (17/3).

"Bersama komunitas kami di berbagai kota, kami berharap kegiatan sederhana seperti berbagi hidangan berbuka ini dapat membawa kebahagiaan dan mengingatkan kita semua bahwa inti dari Ramadan adalah kebersamaan dan kepedulian terhadap sesama,” lanjutnya. (H-2)