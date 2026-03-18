Makna “Eid Mubarak”: Ucapan Idul Fitri yang Digunakan Umat Muslim di Seluruh Dunia

MENJELANG Idul Fitri, media sosial biasanya dipenuhi dengan berbagai ucapan selamat hari raya. Salah satu yang paling sering terlihat adalah “Eid Mubarak”. Ungkapan itu muncul di kartu ucapan digital, pesan WhatsApp, hingga unggahan di media sosial.

Fenomena tersebut tidak mengherankan, mengingat Idul Fitri merupakan salah satu perayaan terbesar umat muslim di dunia. Saat ini diperkirakan terdapat sekitar 1,9 miliar muslim di seluruh dunia atau sekitar 25% dari populasi global, dan Indonesia sendiri menjadi negara dengan populasi muslim terbesar dengan sekitar 240 juta muslim.

Dengan jumlah komunitas yang begitu besar dan tersebar di berbagai negara, tradisi menyampaikan ucapan selamat Idul Fitri berkembang dalam berbagai bahasa dan budaya.

Secara bahasa, “Eid Mubarak” berasal dari bahasa Arab. Kata “Eid” berarti perayaan atau festival, sedangkan “Mubarak” berarti diberkahi. Jika digabungkan, frasa ini dapat diartikan sebagai “perayaan yang diberkahi” atau secara sederhana dipahami sebagai ucapan “Selamat Hari Raya”.

Ungkapan itu lazim digunakan oleh umat muslim ketika merayakan dua hari raya besar dalam Islam, yaitu Idul Fitri yang menandai berakhirnya bulan Ramadhan, serta Idul Adha. Meski berasal dari bahasa Arab, penggunaan “Eid Mubarak” kini telah menjadi ucapan global yang digunakan oleh umat muslim di berbagai negara.

Menariknya, setiap negara memiliki variasi ucapan Idul Fitri sesuai dengan bahasa dan budaya masing-masing. Di Indonesia, masyarakat lebih familiar dengan ucapan “Selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin”, yang menekankan nilai saling memaafkan.

Di Malaysia, masyarakat biasanya mengucapkan “Selamat Hari Raya Aidilfitri”. Di Turki, ucapan yang sering digunakan adalah “İyi bayramlar”, sementara di Bosnia dikenal ungkapan “Bajram šerif mubarek olsun”. Perbedaan itu menunjukkan bahwa perayaan Idul Fitri tidak hanya memiliki dimensi keagamaan, tetapi juga menjadi ekspresi budaya yang kaya di berbagai negara.

Keberagaman ucapan tersebut juga memperlihatkan bagaimana bahasa berperan sebagai jembatan untuk memahami tradisi global. Dalam konteks dunia yang semakin terhubung, kemampuan memahami berbagai bahasa menjadi semakin relevan. Tidak hanya untuk komunikasi sehari-hari, tetapi juga untuk memahami makna budaya yang terkandung di balik sebuah tradisi atau perayaan.

Selain itu, perkembangan teknologi dan media sosial juga membuat interaksi lintas negara menjadi lebih intens. Ucapan Idul Fitri kini tidak hanya dikirim kepada keluarga atau teman di satu negara, tetapi juga kepada rekan kerja, mitra bisnis, maupun teman internasional. Karena itu, kemampuan menggunakan bahasa asing menjadi nilai tambah yang penting, baik dalam kehidupan sosial maupun profesional.

Memahami bahasa asing tidak hanya membantu seseorang berkomunikasi dengan lebih luas, tetapi juga membuka kesempatan untuk mengenal budaya lain dengan lebih dalam. Misalnya, dengan memahami bahasa Inggris seseorang dapat berinteraksi secara global, sementara bahasa Mandarin, Jepang, atau Korea dapat membuka akses terhadap peluang pendidikan, budaya, hingga dunia kerja di berbagai negara.

Bagi masyarakat yang ingin meningkatkan kemampuan komunikasi global tersebut, pembelajaran bahasa asing menjadi langkah yang semakin relevan. Saat ini, berbagai platform pembelajaran telah memudahkan proses belajar bahasa secara fleksibel dan praktis.

Melalui pembelajaran yang interaktif dan terstruktur, masyarakat dapat mengembangkan kemampuan bahasa sekaligus meningkatkan kompetensi yang dibutuhkan di dunia kerja. Dengan demikian, memahami bahasa asing tidak hanya memperluas cara kita berkomunikasi, tetapi juga membantu membuka lebih banyak peluang di era global saat ini. (RO/E-4)