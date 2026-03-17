Memilih SMA untuk anak dinilai tidaklah mudah. Di tengah riuhnya pilihan, SMA LIA Jakarta hadir dengan pendekatan yang berbeda. Sekolah ini dirancang langsung oleh para profesor dan praktisi pendidikan terkemuka, bukan sekadar "melanjutkan" kurikulum biasa.

Di balik SMA LIA Jakarta terdapat Prof. Dr. Ilza Mayuni, yang merupakan Guru Besar Pendidikan Bahasa Inggris kampus UNJ sekaligus Ketua Yayasan LIA. Hadir pula Komjen. Pol. (Purn) Dr. H. Ito Sumardi (tokoh nasional dan Pembina Yayasan), serta Dr. Sony T. Trilaksono, seorang pegiat lingkungan sekaligus pendiri Rumah SOPAN yang mengapresiasi program EcoCitizen di sekolah ini. Selain itu, terdapat Dr. Anggoro Budi Susila sebagai inisiator pendirian SMA LIA yang berpengalaman di berbagai sekolah terkemuka di Indonesia.

"Kami merancang sekolah ini bukan hanya untuk mencetak anak pandai ujian, tetapi juga membekali mereka keterampilan hidup agar percaya diri, peduli lingkungan, dan mampu berkomunikasi global. Kurikulum kami adalah jawaban bagi kebutuhan anak muda sekarang," kata Anggoro Budi Susila dalam keterangannya yang diterima hari ini.

Baca juga : SkyBattle 2026 Jadi Ajang Unjuk Prestasi Antar-SMA di Jakarta

Sebagai bagian dari Yayasan LIA yang selama 67 tahun dikenal sebagai salah satu lembaga pengajaran bahasa Inggris pertama di Indonesia, SMA LIA menjadikan bahasa asing sebagai fondasi. Bahasa Inggris diajarkan dengan metode komunikatif yang dikembangkan dari modul teruji selama puluhan tahun di LIA. Selain itu, siswa juga mempelajari bahasa Mandarin dan Jepang sebagai bekal daya saing global.

Anggoro menambahkan bahwa sekolah ini mencakup berbagai bidang, mulai dari sains dan riset, wirausaha, public speaking, hingga musik dan seni pertunjukan. Setiap anak bebas memilih dan mengasah minatnya masing-masing. Para siswa juga diajak memilah sampah, membuat ecobricks, urban gardening, hingga mengikuti EcoChallenge mingguan. Hasilnya adalah generasi yang tidak hanya cerdas, tetapi juga bertanggung jawab terhadap bumi.

Karakter VIRTUEOS

Baca juga : Dokter Palsu di Balik Aborsi Ilegal Jaktim Ternyata Cuma Lulusan SMA

SMA LIA Jakarta membangun karakter siswa melalui delapan nilai VIRTUEOS, yakni: Visionary (berwawasan masa depan), Integrity (berintegritas), Reflective (mampu mengevaluasi diri), Transformative (terus berkembang), Understanding (memahami orang lain), Empathy (berempati), Open (terbuka pada perbedaan), dan Student Empowerment (menjadi pembelajar mandiri).

"Nilai-nilai ini ditanamkan dalam keseharian, bukan sekadar slogan, sehingga lulusan tidak hanya cerdas secara akademik tetapi juga memiliki kepribadian yang kuat dan siap menghadapi tantangan hidup," tukas Anggoro.

Lokasi SMA LIA berada persis di Jalan Pramuka, Rawamangun. Gedung sekolah ini terdiri atas 4 lantai dengan lahan luas di jantung Jakarta Timur. Aksesnya sangat mudah dari jalan tol, dekat dengan jalur TransJakarta, serta LRT yang akan segera beroperasi, menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif.

Saat ini, SMA LIA telah membuka masa pendaftaran melalui Jalur Prestasi mulai 2 Maret hingga 31 Maret 2026. Adapun Gelombang Pertama tes masuk dilaksanakan pada 16 Maret – 23 April 2026, dilanjutkan dengan Gelombang Kedua pada 27 April – 28 Mei 2026. Informasi lebih lanjut dan pendaftaran dapat diakses melalui