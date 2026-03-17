Memahami Skala Operasional MRF: Solusi Hulu Menteri Lingkungan Hidup Menuju Indonesia Bersih

Ilustrasi(Antara)

Skala Material Recovery Facility (MRF): Strategi Menteri LH Hanif Faisol Mengakhiri Era TPA

Menteri Lingkungan Hidup (LH)/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Hanif Faisol Nurofiq, menegaskan bahwa kunci utama penyelesaian krisis sampah nasional terletak pada penguatan infrastruktur hulu. Salah satu instrumen vital yang didorong adalah pembangunan Material Recovery Facility (MRF) dalam berbagai skala strategis.

Transformasi Skala Pengelolaan Sampah 2026

Dalam berbagai kunjungan kerjanya pada awal 2026, Menteri Hanif menggarisbawahi tiga skala utama MRF yang harus segera diimplementasikan oleh pemerintah daerah:

1. Skala Regional (Hub City)

Skala ini dirancang untuk menangani sampah dari beberapa wilayah administratif sekaligus. Dengan kapasitas pengolahan di atas 100 ton per hari, MRF skala regional memungkinkan penggunaan teknologi canggih seperti sensor infra-merah untuk pemilahan plastik. Menteri Hanif menyebut model ini sangat cocok untuk wilayah aglomerasi seperti Jabodetabek dan Bandung Raya.

2. Skala Kawasan Mandiri

Sesuai dengan mandat UU No. 18 Tahun 2008, Menteri LH mewajibkan kawasan komersial (mal, hotel) dan kawasan industri untuk memiliki fasilitas pemilahan mandiri. Tujuannya adalah mengurangi beban transportasi sampah ke tempat pembuangan akhir (TPA) yang saat ini kondisinya sudah kritis atau overload.

Peringatan Tegas: Menteri Hanif Faisol menyatakan bahwa pemerintah daerah atau pengelola kawasan yang gagal menyediakan fasilitas pengolahan sampah yang memadai dapat dijatuhi sanksi pidana hingga 10 tahun penjara.

Manfaat Ekonomi Sirkular

Implementasi MRF dalam skala besar diharapkan tidak hanya menyelesaikan masalah lingkungan, tetapi juga menciptakan nilai ekonomi. Berikut adalah estimasi dampak ekonomi dari MRF skala regional:

Parameter Estimasi Dampak Reduksi Sampah ke TPA 60% - 80% dari total timbulan Pendapatan Material Daur Ulang Miliaran Mata Uang Rupiah per tahun Penyerapan Tenaga Kerja 150 - 300 orang per fasilitas regional

Kesimpulan

Visi Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq melalui standarisasi skala MRF adalah memutus ketergantungan Indonesia pada metode open dumping. Dengan fasilitas yang terukur dan terintegrasi, sampah bukan lagi menjadi beban lingkungan, melainkan sumber daya yang mendukung ekonomi sirkular nasional.

FAQ (People Also Ask)

Apa target utama MRF di tahun 2026?

Target utamanya adalah memastikan tidak ada lagi sampah yang belum terpilah masuk ke TPA, guna mencegah terjadinya bencana lingkungan seperti longsor sampah.

Apakah pemerintah pusat memberikan bantuan pendanaan?

Ya, melalui skema DAK (Dana Alokasi Khusus) dan mendorong skema KPBU untuk menarik investasi swasta dalam pembangunan MRF skala besar.