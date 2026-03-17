Panduan Menjaga Stamina Puasa di Tengah Suhu Ekstrem 35 Derajat Celcius

Jakarta saat ini sedang menghadapi suhu udara yang sangat menyengat. Berdasarkan pantauan BMKG pada Maret 2026, suhu di beberapa titik ibu kota mencapai 35 derajat Celcius. Kondisi ini tentu menjadi tantangan berat bagi umat Muslim yang menjalankan ibadah puasa Ramadan.
Kunci utama agar tidak lemas adalah menjaga kadar air dalam tubuh. Terapkan pola minum 2-4-2: 2 gelas saat berbuka, 4 gelas sepanjang malam, dan 2 gelas saat sahur. Hindari minuman berkafein seperti kopi karena dapat mempercepat dehidrasi melalui proses diuretik.
Banyak warga Jakarta ragu apakah mandi atau membasahi kepala diperbolehkan. Secara hukum syariat, mendinginkan tubuh dengan air (mandi, berendam, atau membasahi pakaian) adalah diperbolehkan dan tidak membatalkan puasa, asalkan air tidak masuk ke dalam lubang tubuh secara sengaja.
|Gejala Dehidrasi Ringan
|Solusi Aman Saat Puasa
|Mulut kering & haus hebat
|Berkumur dengan air (jangan ditelan)
|Kepala pusing/nyut-nyutan
|Kompres leher belakang dengan air dingin
|Kulit terasa panas/terbakar
|Mandi atau gunakan face mist
Menjalankan puasa di tengah cuaca Jakarta yang membara memang menantang, namun dengan manajemen hidrasi yang tepat dan pemanfaatan cara-cara pendinginan tubuh yang sah, Anda tetap bisa beribadah dengan optimal tanpa harus membatalkan puasa.
Apakah menyemprotkan air ke wajah membatalkan puasa?
Tidak membatalkan, selama air tersebut hanya membasahi kulit wajah dan tidak ada yang masuk ke mulut atau tertelan.
Bolehkah berendam di kolam saat siang hari?
Boleh, namun harus sangat berhati-hati agar air tidak masuk ke telinga atau terminum secara tidak sengaja.
