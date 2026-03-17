Jakarta Tembus 35 Derajat! Ini Rahasia Tetap Adem di Tengah Cuaca Membara

Warga Jabodetabek belakangan ini merasa seperti sedang "dipanggang" hidup-hidup. Data BMKG per 17 Maret 2026 mengonfirmasi suhu udara di Jakarta mencapai puncaknya di angka 35,6 derajat Celsius, terutama di wilayah Jakarta Timur dan Tangerang Selatan. Paparan sinar matahari terasa lebih menyengat, menjadikannya salah satu periode terpanas di awal tahun ini.
Kondisi ini dipicu oleh beberapa faktor utama yang terjadi secara bersamaan:
Suhu di atas 35 derajat Celsius berisiko memicu heatstroke. Segera cari tempat teduh jika Anda merasa pusing hebat, mual, atau detak jantung meningkat drastis saat beraktivitas di luar ruangan.
Berikut adalah beberapa strategi praktis untuk menjaga suhu tubuh tetap stabil di tengah cuaca membara:
Jangan hanya minum air saat haus. Konsumsi air mineral secara berkala dan tambahkan asupan buah-buahan tinggi air seperti semangka atau melon untuk mengganti elektrolit yang hilang melalui keringat.
Agar ruangan tidak pengap, buka jendela di dua sisi yang berlawanan. Jika menggunakan kipas angin, letakkan di dekat jendela yang terbuka dengan posisi menghadap ke luar untuk membuang udara panas dari dalam ruangan.
Gunakan kain berbahan katun atau linen yang memungkinkan kulit bernapas. Hindari pakaian berbahan sintetis seperti polyester yang justru memerangkap panas di permukaan kulit.
|Waktu
|Rekomendasi Aktivitas
|07.00 - 10.00
|Waktu terbaik untuk aktivitas luar ruangan & olahraga ringan.
|11.00 - 15.00
|Puncak panas. Tetap di dalam ruangan, gunakan pelindung jika harus keluar.
|16.00 - 18.00
|Suhu mulai turun, namun indeks UV masih mungkin cukup tinggi.
Menghadapi Jakarta yang sedang panas-panasnya memerlukan adaptasi gaya hidup yang tepat. Dengan memahami fenomena alam yang terjadi dan menjaga hidrasi serta sirkulasi udara, kita dapat tetap produktif tanpa mengabaikan kesehatan di tengah cuaca ekstrem Maret 2026 ini.
