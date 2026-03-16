MINUM es adalah kebiasaan mengonsumsi minuman yang dicampur dengan es batu atau minuman yang disajikan dalam kondisi sangat dingin. Tujuannya biasanya untuk memberikan sensasi segar, terutama saat cuaca panas atau setelah melakukan aktivitas yang melelahkan.

Minum es bisa berupa berbagai jenis minuman, seperti air putih dingin, jus, teh, sirup, atau minuman lainnya yang ditambahkan es batu. Banyak orang menyukai minuman dingin karena dapat membantu menghilangkan rasa haus dan memberikan efek menyegarkan pada tubuh.

Berikut 11 Bahaya Terlalu Sering Minum Es

1. Memicu Sakit Tenggorokan

Minuman yang terlalu dingin dapat mengiritasi tenggorokan sehingga menyebabkan rasa sakit atau tidak nyaman saat menelan.

2. Menyebabkan Gigi Sensitif

Suhu yang sangat dingin dapat memicu rasa ngilu pada gigi, terutama bagi orang yang memiliki enamel gigi yang tipis.

3. Mengganggu Pencernaan

Minuman es dapat membuat pembuluh darah di lambung menyempit sehingga proses pencernaan menjadi kurang optimal.

4. Memicu Batuk

Bagi sebagian orang, minuman dingin dapat memicu batuk karena tenggorokan menjadi lebih sensitif.

5. Menyebabkan Perut Kembung

Air yang terlalu dingin dapat memengaruhi kerja sistem pencernaan sehingga menimbulkan rasa kembung atau tidak nyaman di perut.

6. Menurunkan Daya Tahan Tubuh

Jika terlalu sering dikonsumsi, minuman es dapat membuat tubuh lebih rentan terhadap flu atau pilek, terutama saat kondisi tubuh sedang lemah.

7. Memicu Sakit Kepala

Minuman es dapat menyebabkan sensasi brain freeze atau sakit kepala mendadak akibat perubahan suhu yang cepat.

8. Memperlambat Metabolisme

Suhu dingin pada minuman dapat membuat tubuh bekerja lebih keras untuk menyesuaikan suhu sehingga metabolisme bisa melambat.

9. Memicu Radang Tenggorokan

Kebiasaan minum es secara berlebihan dapat meningkatkan risiko iritasi pada tenggorokan.

10. Mengganggu Penyerapan Nutrisi

Minuman yang terlalu dingin dapat memengaruhi kerja enzim pencernaan sehingga penyerapan nutrisi tidak optimal.

11. Membuat Tubuh Lebih Mudah Lelah

Tubuh perlu menyesuaikan suhu saat mengonsumsi minuman sangat dingin, sehingga dalam beberapa kondisi dapat membuat tubuh terasa lebih cepat lelah.

Minum es sesekali sebenarnya tidak berbahaya. Namun, jika terlalu sering atau berlebihan, kebiasaan ini dapat menimbulkan berbagai gangguan pada tenggorokan, gigi, dan sistem pencernaan.

Oleh karena itu, sebaiknya konsumsi minuman dingin secara wajar dan tidak berlebihan agar kesehatan tetap terjaga. (Z-4)

Sumber: alodokter, klikdokter