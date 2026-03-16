11 Bahaya Terlalu Sering Minum Es

Headline
Polisi harus usut tuntas hingga ke aktor intelektualnya.
MINUM es adalah kebiasaan mengonsumsi minuman yang dicampur dengan es batu atau minuman yang disajikan dalam kondisi sangat dingin. Tujuannya biasanya untuk memberikan sensasi segar, terutama saat cuaca panas atau setelah melakukan aktivitas yang melelahkan.
Minum es bisa berupa berbagai jenis minuman, seperti air putih dingin, jus, teh, sirup, atau minuman lainnya yang ditambahkan es batu. Banyak orang menyukai minuman dingin karena dapat membantu menghilangkan rasa haus dan memberikan efek menyegarkan pada tubuh.
Minuman yang terlalu dingin dapat mengiritasi tenggorokan sehingga menyebabkan rasa sakit atau tidak nyaman saat menelan.
Suhu yang sangat dingin dapat memicu rasa ngilu pada gigi, terutama bagi orang yang memiliki enamel gigi yang tipis.
Minuman es dapat membuat pembuluh darah di lambung menyempit sehingga proses pencernaan menjadi kurang optimal.
Bagi sebagian orang, minuman dingin dapat memicu batuk karena tenggorokan menjadi lebih sensitif.
Air yang terlalu dingin dapat memengaruhi kerja sistem pencernaan sehingga menimbulkan rasa kembung atau tidak nyaman di perut.
Jika terlalu sering dikonsumsi, minuman es dapat membuat tubuh lebih rentan terhadap flu atau pilek, terutama saat kondisi tubuh sedang lemah.
Minuman es dapat menyebabkan sensasi brain freeze atau sakit kepala mendadak akibat perubahan suhu yang cepat.
Suhu dingin pada minuman dapat membuat tubuh bekerja lebih keras untuk menyesuaikan suhu sehingga metabolisme bisa melambat.
Kebiasaan minum es secara berlebihan dapat meningkatkan risiko iritasi pada tenggorokan.
Minuman yang terlalu dingin dapat memengaruhi kerja enzim pencernaan sehingga penyerapan nutrisi tidak optimal.
Tubuh perlu menyesuaikan suhu saat mengonsumsi minuman sangat dingin, sehingga dalam beberapa kondisi dapat membuat tubuh terasa lebih cepat lelah.
Minum es sesekali sebenarnya tidak berbahaya. Namun, jika terlalu sering atau berlebihan, kebiasaan ini dapat menimbulkan berbagai gangguan pada tenggorokan, gigi, dan sistem pencernaan.
Oleh karena itu, sebaiknya konsumsi minuman dingin secara wajar dan tidak berlebihan agar kesehatan tetap terjaga. (Z-4)
Meskipun minum es memberikan kesan menyegarkan, jika minuman tersebut mengandung gula atau bahan tambahan lainnya, hal ini dapat menyebabkan dehidrasi
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved