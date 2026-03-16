Berikut Manfaat Minum Air Sereh Setiap Hari untuk Kesehatan Tubuh(freepik)

AIR sereh adalah minuman herbal yang dibuat dari batang sereh yang direbus dengan air hingga sari dan aromanya keluar. Minuman ini sering dikonsumsi sebagai obat tradisional karena dipercaya memiliki berbagai manfaat bagi kesehatan tubuh.

Sereh sendiri merupakan tanaman herbal yang banyak digunakan sebagai bumbu masakan sekaligus bahan pengobatan alami. Air rebusan sereh biasanya memiliki aroma segar dan rasa yang ringan, sehingga sering diminum untuk membantu menjaga kesehatan, melancarkan pencernaan, serta meningkatkan daya tahan tubuh.

Berikut 11 Manfaat Minum Air Sereh Setiap Hari untuk Kesehatan Tubuh

1. Membantu Melancarkan Pencernaan

Air sereh dapat membantu merangsang kerja sistem pencernaan sehingga mengurangi masalah seperti perut kembung, sembelit, dan gangguan lambung.

2. Membantu Detoksifikasi Tubuh

Sereh memiliki sifat diuretik alami yang membantu tubuh mengeluarkan racun melalui urine sehingga tubuh terasa lebih segar.

3. Menurunkan Tekanan Darah

Kandungan kalium pada sereh dapat membantu melancarkan aliran darah dan membantu menjaga tekanan darah tetap stabil.

4. Mengontrol Kadar Kolesterol

Minum air sereh secara rutin dipercaya dapat membantu menurunkan kadar kolesterol jahat dalam tubuh.

5. Meningkatkan Sistem Kekebalan Tubuh

Air sereh mengandung antioksidan dan vitamin yang membantu memperkuat sistem imun sehingga tubuh tidak mudah sakit.

6. Membantu Menurunkan Berat Badan

Minuman herbal ini rendah kalori dan dapat membantu meningkatkan metabolisme tubuh sehingga mendukung program diet.

7. Meredakan Nyeri dan Peradangan

Sereh memiliki sifat antiinflamasi yang dapat membantu mengurangi nyeri pada sendi, otot, maupun sakit kepala ringan.

8. Mengontrol Kadar Gula Darah

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa sereh dapat membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil jika dikonsumsi secara teratur.

9. Menjaga Kesehatan Kulit

Antioksidan dalam air sereh dapat membantu melawan radikal bebas yang menyebabkan penuaan dini dan masalah kulit.

10. Mengurangi Stres dan Membantu Relaksasi

Aroma alami sereh memiliki efek menenangkan yang dapat membantu meredakan stres dan membuat tubuh lebih rileks.

11. Menyegarkan Napas

Sereh memiliki sifat antibakteri yang dapat membantu mengurangi bakteri penyebab bau mulut sehingga napas terasa lebih segar.

Untuk mengonsumsi air sereh, baiknya rebus 1 sampai 2 batang sereh yang sudah dimemarkan dengan 2 gelas air, rebus selama sekitar 10 hingga 15 menit, dan bisa ditambahkan madu atau lemon agar rasanya lebih enak. (Z-4)

Sumber: alodokter, halodoc