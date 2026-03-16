11 Manfaat Minum Air Sereh Setiap Hari untuk Kesehatan Tubuh

Polisi harus usut tuntas hingga ke aktor intelektualnya.
AIR sereh adalah minuman herbal yang dibuat dari batang sereh yang direbus dengan air hingga sari dan aromanya keluar. Minuman ini sering dikonsumsi sebagai obat tradisional karena dipercaya memiliki berbagai manfaat bagi kesehatan tubuh.
Sereh sendiri merupakan tanaman herbal yang banyak digunakan sebagai bumbu masakan sekaligus bahan pengobatan alami. Air rebusan sereh biasanya memiliki aroma segar dan rasa yang ringan, sehingga sering diminum untuk membantu menjaga kesehatan, melancarkan pencernaan, serta meningkatkan daya tahan tubuh.
Air sereh dapat membantu merangsang kerja sistem pencernaan sehingga mengurangi masalah seperti perut kembung, sembelit, dan gangguan lambung.
Sereh memiliki sifat diuretik alami yang membantu tubuh mengeluarkan racun melalui urine sehingga tubuh terasa lebih segar.
Kandungan kalium pada sereh dapat membantu melancarkan aliran darah dan membantu menjaga tekanan darah tetap stabil.
Minum air sereh secara rutin dipercaya dapat membantu menurunkan kadar kolesterol jahat dalam tubuh.
Air sereh mengandung antioksidan dan vitamin yang membantu memperkuat sistem imun sehingga tubuh tidak mudah sakit.
Minuman herbal ini rendah kalori dan dapat membantu meningkatkan metabolisme tubuh sehingga mendukung program diet.
Sereh memiliki sifat antiinflamasi yang dapat membantu mengurangi nyeri pada sendi, otot, maupun sakit kepala ringan.
Beberapa penelitian menunjukkan bahwa sereh dapat membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil jika dikonsumsi secara teratur.
Antioksidan dalam air sereh dapat membantu melawan radikal bebas yang menyebabkan penuaan dini dan masalah kulit.
Aroma alami sereh memiliki efek menenangkan yang dapat membantu meredakan stres dan membuat tubuh lebih rileks.
Sereh memiliki sifat antibakteri yang dapat membantu mengurangi bakteri penyebab bau mulut sehingga napas terasa lebih segar.
Untuk mengonsumsi air sereh, baiknya rebus 1 sampai 2 batang sereh yang sudah dimemarkan dengan 2 gelas air, rebus selama sekitar 10 hingga 15 menit, dan bisa ditambahkan madu atau lemon agar rasanya lebih enak. (Z-4)
Sumber: alodokter, halodoc
