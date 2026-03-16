Hewan Ini Akan Bertahan dari Kiamat yang Melanda Seluruh Planet

Tardigrada(Science News Explore)

HEWAN paling tangguh di Bumi kemungkinan mampu bertahan bahkan hingga Matahari berhenti bersinar. Salah satu contohnya tardigrada, makhluk mikroskopis yang juga dikenal sebagai “beruang air”.

Tardigrada adalah hewan berkaki delapan yang hidup di lingkungan berair dan terkenal karena daya tahannya yang luar biasa. Makhluk ini mampu bertahan hingga puluhan tahun tanpa makanan maupun air, serta tahan terhadap suhu ekstrem, radiasi tinggi, dan bahkan kondisi ruang hampa.

Menurut peneliti tardigrada dari University of North Carolina, Thomas Boothby, para ilmuwan masih mempelajari bagaimana makhluk kecil ini mampu bertahan dalam kondisi yang sangat ekstrem.

Penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal Scientific Reports menunjukkan bahwa kehidupan di Bumi sangat sulit dimusnahkan sepenuhnya. Bahkan jika terjadi berbagai bencana kosmik besar, sebagian organisme seperti tardigrada kemungkinan tetap dapat bertahan.

Salah satu contoh bencana yang diteliti adalah tumbukan asteroid. Peristiwa seperti ini diyakini menjadi penyebab kepunahan massal sekitar 66 juta tahun lalu yang memusnahkan sekitar 75% spesies, termasuk dinosaurus non-unggas.

Namun para ilmuwan menyebutkan, bahkan bencana sebesar itu belum tentu mampu memusnahkan tardigrada. Pasalnya mereka dapat hidup jauh di dasar laut, termasuk di sekitar ventilasi vulkanik.

Selain itu, para peneliti juga menganalisis dampak ledakan supernova. Agar dapat mendidihkan seluruh lautan Bumi dan memusnahkan kehidupan, supernova harus terjadi sangat dekat dengan planet kita, sekitar 0,14 tahun cahaya.

Hal tersebut dianggap sangat kecil kemungkinannya. Pasalnya bintang terdekat dengan Matahari, Proxima Centauri, berada lebih dari empat tahun cahaya dan bukan tipe bintang yang bisa meledak menjadi supernova.

Ancaman lain yang diteliti adalah semburan sinar gamma, salah satu fenomena paling kuat di alam semesta. Namun untuk benar-benar memusnahkan kehidupan di Bumi, semburan ini harus terjadi kurang dari 40 tahun cahaya dari planet kita, sesuatu yang sangat jarang terjadi.

Menurut peneliti dari University of Oxford, Rafael Alves Batista dan David Sloan, satu-satunya peristiwa yang kemungkinan benar-benar memusnahkan seluruh kehidupan di Bumi adalah kematian Matahari. Pada saat itu bintang tersebut berubah menjadi raksasa merah dalam miliaran tahun mendatang.

Kesimpulan penelitian tersebut menunjukkan begitu kehidupan muncul di sebuah planet, sangat sulit untuk memusnahkannya sepenuhnya. Hal ini juga memberi harapan bagi para ilmuwan yang mencari kemungkinan kehidupan di luar Bumi.

“Tardigrada adalah makhluk yang hampir tak terkalahkan di Bumi,” kata Alves Batista. “Namun mungkin saja ada organisme tangguh lain di berbagai tempat di alam semesta.” (National Geographic Channel/Z-2)