Persis DKI Salurkan Beasiswa untuk 250 Mahasiswa dan Santunan bagi Yatim, Dhuafa, dan Difabel

PW Persis DKI Jakarta menyalurkan beasiswa pendidikan sarjana kepada mahasiswa.(Dok.Persis DKI Jakarta)

PIMPINAN Wilayah Persatuan Islam (PW Persis) DKI Jakarta menyalurkan beasiswa pendidikan sarjana kepada mahasiswa serta memberikan santunan kepada anak yatim, dhuafa, dan penyandang disabilitas dalam program Ramadan Peduli 2026. Kegiatan tersebut digelar di Kantor PW Persis DKI Jakarta, Jumat (13/3).

Sebanyak 250 penerima manfaat mengikuti kegiatan tersebut. Mereka terdiri atas mahasiswa penerima beasiswa, anak yatim dhuafa, serta penyandang difabel dari berbagai wilayah di Jakarta.

Ketua Panitia Ramadan Peduli 2026, Zen Abdul Rahim, mengatakan program tersebut merupakan wujud komitmen Persis dalam mendukung akses pendidikan bagi masyarakat, khususnya dari keluarga kurang mampu.

“Melalui program ini kami ingin memastikan bahwa kondisi ekonomi tidak menjadi penghalang bagi generasi muda untuk melanjutkan pendidikan. Ramadan juga menjadi momentum terbaik untuk memperkuat kepedulian sosial dan menghadirkan kebermanfaatan bagi sesama,” ujar Zen.

Ia menjelaskan, program Ramadan Peduli merupakan agenda tahunan PW Persis DKI Jakarta yang dilaksanakan bersama LAZ Persis. Program tersebut menjadi bagian dari upaya organisasi dalam mendorong keadilan sosial serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sekretaris PW Persis DKI Jakarta, Wahyudin, menegaskan bahwa kegiatan sosial seperti ini merupakan bagian dari peran organisasi kemasyarakatan dalam memperkuat solidaritas sosial di tengah masyarakat.

“Persis memiliki komitmen untuk terus berkontribusi dalam bidang dakwah, pendidikan, dan pelayanan sosial. Dukungan terhadap pendidikan menjadi salah satu fokus penting karena pendidikan adalah jalan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat,” kata Wahyudin.

Ketua LAZ Persis DKI Jakarta, Asep Djuanda Sunarya, menambahkan penguatan program pendidikan melalui beasiswa dan bantuan sosial bagi kelompok rentan merupakan bagian dari misi lembaganya dalam mengoptimalkan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah.

“Kami ingin memastikan bahwa dana zakat, infak, dan sedekah yang dikelola dapat memberikan manfaat nyata bagi umat, terutama bagi mereka yang membutuhkan dukungan pendidikan dan bantuan sosial,” ujarnya.

Selain penyaluran bantuan, kegiatan Ramadan Peduli 2026 juga diisi dengan tausiyah Ramadan bertema “Bergembira dalam Berislam” yang disampaikan oleh KH Latif Nurdin. Acara kemudian ditutup dengan doa bersama serta buka puasa bersama seluruh peserta.

Melalui program tersebut, PW Persis DKI Jakarta bersama LAZ Persis berharap semangat berbagi dan kepedulian sosial di bulan Ramadan dapat terus tumbuh serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang membutuhkan. (E-2)