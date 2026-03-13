12 Manfaat Kemangi bagi Kesehatan, Bisa Mengurangi Bau Mulut

Berikut Manfaat Kemangi bagi Kesehatan(Pinterest)

KEMANGI adalah tanaman herbal yang termasuk dalam keluarga mint yang daunnya sering digunakan sebagai lalapan, bumbu masakan, atau bahan obat tradisional. Tanaman ini memiliki aroma khas yang segar dan sedikit rasa pedas.

Kemangi banyak ditemukan di wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Daunnya biasanya dikonsumsi bersama makanan seperti sambal, ikan bakar, atau lalapan karena dapat menambah cita rasa sekaligus memberikan manfaat kesehatan.

Selain digunakan sebagai pelengkap makanan, kemangi juga dikenal mengandung berbagai nutrisi seperti vitamin A, vitamin C, kalsium, zat besi, serta senyawa antioksidan yang baik untuk menjaga kesehatan tubuh.

Berikut 12 Manfaat Kemangi bagi Kesehatan

1. Melancarkan Pencernaan

Kemangi membantu merangsang produksi enzim pencernaan sehingga dapat mengurangi kembung, mual, dan gangguan pencernaan.

2. Mengandung Antioksidan Tinggi

Daun kemangi kaya antioksidan seperti flavonoid dan polifenol yang membantu melawan radikal bebas penyebab berbagai penyakit.

3. Menjaga Kesehatan Jantung

Kandungan magnesium dalam kemangi membantu melancarkan aliran darah dan menjaga kesehatan jantung.

4. Mengontrol Gula Darah

Kemangi dapat membantu menstabilkan kadar gula darah sehingga bermanfaat bagi penderita atau orang yang berisiko terkena Diabetes.

5. Meningkatkan Sistem Imun

Vitamin C dan senyawa antibakteri dalam kemangi membantu meningkatkan daya tahan tubuh.

6. Mengurangi Bau Mulut

Daun kemangi memiliki sifat antibakteri yang dapat membantu mengurangi bakteri penyebab bau mulut.

7. Membantu Mengatasi Peradangan

Kemangi memiliki senyawa antiinflamasi yang dapat membantu meredakan peradangan pada tubuh.

8. Menjaga Kesehatan Kulit

Antioksidan dalam kemangi dapat membantu menjaga kulit tetap sehat dan memperlambat tanda-tanda penuaan.

9. Membantu Mengurangi Stres

Aroma dan kandungan senyawa alami dalam kemangi dipercaya dapat memberikan efek menenangkan.

10. Menjaga Kesehatan Ginjal

Kemangi dapat membantu proses detoksifikasi alami tubuh sehingga baik untuk fungsi ginjal.

11. Membantu Menurunkan Kolesterol

Kemangi dipercaya dapat membantu menurunkan kadar kolesterol jahat yang berkaitan dengan risiko Penyakit jantung.

12. Bersifat Antibakteri Alami

Kemangi memiliki sifat antibakteri yang membantu melawan berbagai mikroorganisme penyebab penyakit.

Kemangi bisa dimakan langsung sebagai lalapan, dicampur dalam salad, atau dijadikan minuman herbal agar manfaatnya lebih optimal. (Z-4)

Sumber: alodokter, klikdokter