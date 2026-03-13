Rayakan Momen Fitri yang Tenang di Pelukan Alam Puncak bersama Le Eminence Puncak

Rayakan Idul Fitri 1447 H di Le Eminence Hotel Puncak. Paket Eid Al Fitr mulai Rp1.870.000 nett per malam.(Dok Le Eminence Hotel Convention & Resort Ciloto Puncak)

LEBARAN selalu menjadi momen yang paling dinanti untuk merajut kembali kedekatan bersama keluarga besar. Di tengah hiruk-pikuk persiapan menyambut Idul Fitri 1447 H, kawasan Puncak, Jawa Barat, diprediksi tetap menjadi magnet utama bagi warga Jabodetabek yang merindukan udara pegunungan yang sejuk dan pemandangan hijau yang menenangkan jiwa. Menjawab kerinduan akan waktu berkualitas tersebut, Le Eminence Hotel Convention & Resort Ciloto Puncak hadir membawa suasana Home Away from Home melalui program istimewa yang bertema Eid Al Fitr Celebrations Package.

Pengalaman menginap di sini bukan sekadar beristirahat, melainkan perjalanan rekreasi keluarga yang lengkap dalam satu destinasi. Mengingat kepadatan jalur Puncak saat musim liburan, Le Eminence Puncak memastikan tamu yang menginap dapat menikmati kenyamanan dan fasilitas serta pelayanan standar internasional tanpa harus keluar area hotel.

Bagi keluarga yang membawa buah hati, hotel bintang 5 pertama di kawasan Puncak itu menawarkan fasilitas beragam untuk berbagai kegiatan anak-anak, mulai dari berinteraksi dengan satwa di mini zoo, berkuda, ATV, flying fox, hingga bermain di area outdoor yang sejuk. Tak hanya itu, kolam renang air hangat dengan pemandangan lembah yang ikonik siap memanjakan tamu yang ingin bersantai sambil menghirup udara pagi yang bersih.

General Manager Le Eminence Hotel Convention & Resort Ciloto Puncak, Euis Martiningsih, mengungkapkan bahwa fokus utama tahun ini adalah menghadirkan kenyamanan total bagi keluarga sehingga mereka merasa seperti di rumah sendiri tetapi dengan pelayanan dan fasilitas standar internasional. Untuk periode menginap khusus pada 20 hingga 22 Maret 2026, tamu dapat menikmati di kamar tipe Junior Suite yang memiliki luas kamar 44 meter persegi, balkon, kamar menghadap ke sungai dan sawah serta fasilitas shower room dan bathtub di dalam kamar yang ditawarkan mulai dari Rp1.870.000 nett per malam. Paket spesial ini sudah termasuk sarapan pagi dan makan malam untuk dua orang.

Mengingat tingginya antusiasme masyarakat untuk menghabiskan libur lebaran di puncak, tamu dapat langsung melakukan reservasimelalui website resmi hotel di www.le-eminencepuncak.com atau lihat berbagai aktivitas seru lain di akun Instagram @le_eminencepuncak. Selain itu, hotline 24 jam whatsapp di nomor 0811-512-0025 akan membantu merencanakan perjalanan Lebaran yang tak terlupakan. (RO/I-2)