12 Bahaya Kekurangan Berat Badan yang Perlu Diketahui

Berikut Bahaya Kekurangan Berat Badan(freepik)

KEKURANGAN berat badan adalah kondisi ketika berat badan seseorang berada di bawah batas ideal untuk tinggi badan, usia, dan jenis kelaminnya.

Kondisi ini biasanya dihitung menggunakan Indeks Massa Tubuh, di mana seseorang dikatakan kekurangan berat badan jika BMInya kurang dari 18,5.

Kekurangan berat badan bukan hanya masalah penampilan, tetapi juga dapat memengaruhi kesehatan fisik dan mental. Penting untuk menjaga berat badan ideal dengan pola makan seimbang dan gaya hidup sehat.

Berikut 12 Bahaya Kekurangan Berat Badan

1. Sistem Kekebalan Tubuh Melemah

Orang dengan berat badan terlalu rendah lebih rentan terhadap infeksi karena tubuh kekurangan nutrisi penting.

2. Mudah Lelah

Kurang berat badan sering membuat tubuh cepat lelah karena energi yang tersedia tidak cukup.

3. Gangguan Pertumbuhan Tulang

Kekurangan nutrisi, terutama kalsium dan vitamin D, dapat menghambat pertumbuhan dan kesehatan tulang.

4. Risiko Osteoporosis

Tulang menjadi lebih rapuh dan mudah patah jika berat badan rendah dan asupan nutrisi kurang.

5. Masalah Kesuburan

Kekurangan berat badan dapat mengganggu hormon reproduksi, sehingga berdampak pada kesuburan.

6. Rambut dan Kulit Tidak Sehat

Kekurangan protein dan vitamin bisa menyebabkan rambut rontok, kulit kering, dan kuku rapuh.

7. Masalah Kesehatan Jantung

Orang yang sangat kurus berisiko mengalami gangguan jantung akibat kurangnya cadangan lemak sehat.

8. Gangguan Pencernaan

Kurangnya asupan nutrisi dapat menyebabkan sembelit, mual, atau masalah pencernaan lainnya.

9. Rendahnya Massa Otot

Tubuh kekurangan protein sehingga otot tidak terbentuk dengan baik dan mudah lemah.

10. Gangguan Keseimbangan Hormon

Hormon penting seperti tiroid dan estrogen bisa terganggu akibat kekurangan berat badan.

11. Risiko Anemia

Kurangnya zat besi dan vitamin menyebabkan tubuh kekurangan sel darah merah, sehingga muncul gejala anemia.

12. Penurunan Fungsi Otak

Kurangnya kalori dan nutrisi memengaruhi konsentrasi, daya ingat, dan kemampuan berpikir.

Kekurangan berat badan bukan hanya masalah penampilan, tetapi juga memengaruhi kesehatan fisik dan mental. Menjaga berat badan ideal dengan pola makan seimbang, cukup protein, vitamin, dan mineral sangat penting untuk kesehatan tubuh. (Z-4)

Sumber: alodokter, halodoc