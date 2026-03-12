12 Bahaya Kekurangan Berat Badan yang Perlu Diketahui

Headline
KEKURANGAN berat badan adalah kondisi ketika berat badan seseorang berada di bawah batas ideal untuk tinggi badan, usia, dan jenis kelaminnya.
Kondisi ini biasanya dihitung menggunakan Indeks Massa Tubuh, di mana seseorang dikatakan kekurangan berat badan jika BMInya kurang dari 18,5.
Kekurangan berat badan bukan hanya masalah penampilan, tetapi juga dapat memengaruhi kesehatan fisik dan mental. Penting untuk menjaga berat badan ideal dengan pola makan seimbang dan gaya hidup sehat.
Orang dengan berat badan terlalu rendah lebih rentan terhadap infeksi karena tubuh kekurangan nutrisi penting.
Kurang berat badan sering membuat tubuh cepat lelah karena energi yang tersedia tidak cukup.
Kekurangan nutrisi, terutama kalsium dan vitamin D, dapat menghambat pertumbuhan dan kesehatan tulang.
Tulang menjadi lebih rapuh dan mudah patah jika berat badan rendah dan asupan nutrisi kurang.
Kekurangan berat badan dapat mengganggu hormon reproduksi, sehingga berdampak pada kesuburan.
Kekurangan protein dan vitamin bisa menyebabkan rambut rontok, kulit kering, dan kuku rapuh.
Orang yang sangat kurus berisiko mengalami gangguan jantung akibat kurangnya cadangan lemak sehat.
Kurangnya asupan nutrisi dapat menyebabkan sembelit, mual, atau masalah pencernaan lainnya.
Tubuh kekurangan protein sehingga otot tidak terbentuk dengan baik dan mudah lemah.
Hormon penting seperti tiroid dan estrogen bisa terganggu akibat kekurangan berat badan.
Kurangnya zat besi dan vitamin menyebabkan tubuh kekurangan sel darah merah, sehingga muncul gejala anemia.
Kurangnya kalori dan nutrisi memengaruhi konsentrasi, daya ingat, dan kemampuan berpikir.
Kekurangan berat badan bukan hanya masalah penampilan, tetapi juga memengaruhi kesehatan fisik dan mental. Menjaga berat badan ideal dengan pola makan seimbang, cukup protein, vitamin, dan mineral sangat penting untuk kesehatan tubuh. (Z-4)
