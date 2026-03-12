5 Doa untuk Orang Sakit: Arab, Latin dan Arti

Berikut Bacaan Doa untuk Orang Sakit(freepik)

DOA untuk orang sakit adalah doa yang dipanjatkan kepada Allah untuk memohon kesembuhan, kesehatan, dan perlindungan bagi seseorang yang sedang mengalami sakit atau penyakit.

Dalam ajaran Islam, mendoakan orang yang sakit dianjurkan sebagai bentuk kepedulian dan kasih sayang kepada sesama.

Doa ini biasanya dibaca saat menjenguk orang sakit atau ketika seseorang sedang memohon kesembuhan untuk dirinya sendiri maupun orang lain.

Berikut 5 Bacaan Doa untuk Orang Sakit

Bacaan Arab

اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ أَذْهِبِ الْبَأْسَ اشْفِ أَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا

Bacaan Latin

Allahumma rabban-nās adzhibil ba’sa, isyfi anta asy-syāfī, lā syifā’a illā syifā’uka syifā’an lā yugādiru saqaman.

Artinya

“Ya Allah, Tuhan seluruh manusia, hilangkanlah penyakit ini. Sembuhkanlah, Engkaulah Maha Penyembuh. Tidak ada kesembuhan selain kesembuhan dari-Mu, kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit.”

Bacaan Arab

لَا بَأْسَ طَهُورٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

Bacaan Latin

Lā ba’sa ṭahūrun in syā’ Allāh.

Artinya

“Tidak apa-apa, semoga sakit ini menjadi penghapus dosa, insyaAllah.”

Bacaan Arab

أَعُوذُ بِاللَّهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ

Bacaan Latin

A‘ūdzu billāhi wa qudratihi min syarri mā ajidu wa uḥādzīr.

Artinya

“Aku berlindung kepada Allah dan kekuasaan-Nya dari keburukan yang aku rasakan dan yang aku khawatirkan.”

Bacaan Arab

أَسْأَلُ اللَّهَ الْعَظِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ أَنْ يَشْفِيَكَ

Bacaan Latin

As’alullāhal ‘azhīma rabbal ‘arsyil ‘azhīm an yasyfiyak.

Artinya

“Aku memohon kepada Allah Yang Maha Agung, Tuhan Arsy yang agung, agar Dia menyembuhkanmu.”

Bacaan Arab

اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي بَدَنِي

Bacaan Latin

Allāhumma ‘āfinī fī badanī.

Artinya

“Ya Allah, berikanlah kesehatan pada tubuhku.”

Doa untuk orang sakit merupakan bentuk permohonan kepada Allah agar diberikan kesembuhan, kekuatan, dan kesehatan. Membaca doa ini juga menjadi bentuk kepedulian dan dukungan bagi orang yang sedang sakit. (Z-4)

Sumber: zalora, bsimaslahat