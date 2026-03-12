5 Doa untuk Orang Sakit: Arab, Latin dan Arti

Headline
Kemantapan jalan nasional sudah mencapai 93,5%
DOA untuk orang sakit adalah doa yang dipanjatkan kepada Allah untuk memohon kesembuhan, kesehatan, dan perlindungan bagi seseorang yang sedang mengalami sakit atau penyakit.
Dalam ajaran Islam, mendoakan orang yang sakit dianjurkan sebagai bentuk kepedulian dan kasih sayang kepada sesama.
Doa ini biasanya dibaca saat menjenguk orang sakit atau ketika seseorang sedang memohon kesembuhan untuk dirinya sendiri maupun orang lain.
Bacaan Arab
Bacaan Latin
Allahumma rabban-nās adzhibil ba’sa, isyfi anta asy-syāfī, lā syifā’a illā syifā’uka syifā’an lā yugādiru saqaman.
Artinya
“Ya Allah, Tuhan seluruh manusia, hilangkanlah penyakit ini. Sembuhkanlah, Engkaulah Maha Penyembuh. Tidak ada kesembuhan selain kesembuhan dari-Mu, kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit.”
Bacaan Arab
Bacaan Latin
Lā ba’sa ṭahūrun in syā’ Allāh.
Artinya
“Tidak apa-apa, semoga sakit ini menjadi penghapus dosa, insyaAllah.”
Bacaan Arab
Bacaan Latin
A‘ūdzu billāhi wa qudratihi min syarri mā ajidu wa uḥādzīr.
Artinya
“Aku berlindung kepada Allah dan kekuasaan-Nya dari keburukan yang aku rasakan dan yang aku khawatirkan.”
Bacaan Arab
Bacaan Latin
As’alullāhal ‘azhīma rabbal ‘arsyil ‘azhīm an yasyfiyak.
Artinya
“Aku memohon kepada Allah Yang Maha Agung, Tuhan Arsy yang agung, agar Dia menyembuhkanmu.”
Bacaan Arab
Bacaan Latin
Allāhumma ‘āfinī fī badanī.
Artinya
“Ya Allah, berikanlah kesehatan pada tubuhku.”
Doa untuk orang sakit merupakan bentuk permohonan kepada Allah agar diberikan kesembuhan, kekuatan, dan kesehatan. Membaca doa ini juga menjadi bentuk kepedulian dan dukungan bagi orang yang sedang sakit. (Z-4)
Sumber: zalora, bsimaslahat
Dalam Islam, mendoakan orang sakit termasuk amal kebaikan dan dianjurkan, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Doa ini menjadi bentuk ikhtiar batin selain usaha pengobatan.
10 doa untuk orang sakit paling mustajab dari Al-Qur'an & hadits shahih. Dilengkapi teks Arab, latin, terjemahan lengkap termasuk Al-Fatihah & 3 Qul.
100 contoh ajakan menjenguk orang sakit yang menyentuh hati, penuh empati, dan mudah dipahami untuk semua usia.
Panjatkan doa sakit, mohon kesembuhan dari Allah SWT. Temukan bacaan doa mustajab & amalan penyembuh penyakit di sini!
Dalam Islam, mendoakan orang sakit adalah bentuk kasih sayang, kepedulian, dan ibadah, sekaligus menjadi salah satu adab ketika menjenguk orang yang sedang diuji
Dalam Islam, mendoakan orang sakit termasuk amal kebaikan dan dianjurkan, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Doa ini menjadi bentuk ikhtiar batin selain usaha pengobatan.
Doa ini merupakan bentuk ikhtiar batin, disertai dengan tawakal dan keyakinan bahwa Allah adalah Maha Penyembuh. Dalam Islam, doa minta kesembuhan dianjurkan untuk dibaca saat sakit
Dalam Islam, mendoakan orang sakit adalah bentuk kasih sayang, kepedulian, dan ibadah, sekaligus menjadi salah satu adab ketika menjenguk orang yang sedang diuji
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved