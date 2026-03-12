11 Manfaat Cengkeh untuk Kesehatan, Bisa Meningkatkan Sistem Imun

Headline
CENGKEH adalah rempah yang berasal dari bunga kering pohon Syzygium aromaticum yang banyak digunakan sebagai bumbu masakan, bahan minuman, dan obat tradisional.
Tanaman ini berasal dari wilayah Kepulauan Maluku dan terkenal memiliki aroma yang kuat serta rasa sedikit pedas.
Cengkeh biasanya dimanfaatkan dalam bentuk bunga kering yang dipanen sebelum mekar. Selain untuk bumbu dapur, cengkeh juga sering digunakan dalam industri obat, minyak atsiri, hingga campuran rokok kretek.
Cengkeh sering digunakan untuk meredakan sakit gigi karena memiliki sifat antiseptik dan dapat membantu mengurangi rasa nyeri pada gigi serta gusi.
Kandungan antioksidan dalam cengkeh membantu tubuh melawan radikal bebas sehingga daya tahan tubuh menjadi lebih kuat.
Cengkeh dapat membantu meredakan kembung, mual, dan gangguan pencernaan dengan merangsang produksi enzim pencernaan.
Senyawa eugenol pada cengkeh memiliki sifat anti inflamasi yang dapat membantu meredakan peradangan dalam tubuh.
Beberapa penelitian menunjukkan bahwa cengkeh dapat membantu meningkatkan fungsi insulin sehingga membantu mengontrol kadar gula darah.
Antioksidan pada cengkeh membantu melindungi hati dari kerusakan akibat racun dan radikal bebas.
Cengkeh sering digunakan dalam ramuan tradisional untuk membantu meredakan batuk, sakit tenggorokan, dan pilek.
Cengkeh mengandung mineral seperti mangan yang penting untuk menjaga kepadatan dan kekuatan tulang.
Sifat antibakteri pada cengkeh dapat membantu membunuh bakteri penyebab bau mulut.
Antioksidan dalam cengkeh dapat membantu mengurangi peradangan dan menjaga kesehatan pembuluh darah.
Cengkeh memiliki sifat antibakteri dan antioksidan yang dapat membantu mengatasi jerawat serta menjaga kulit tetap sehat.
Cengkeh bukan hanya bumbu dapur, tetapi juga memiliki banyak manfaat kesehatan seperti meningkatkan daya tahan tubuh, menjaga kesehatan gigi, hingga membantu pencernaan. (Z-4)
Sebuah kisah autentik tentang cengkeh asal Manado kini dihadirkan dalam format yang segar dan penuh cita rasa melalui film pendek berdurasi lima menit berjudul A (C)love Story.
Wamentan Sudaryono turut buka suara terkait dengan temuan cengkeh yang mengandung radioaktif Caesium-137 (Cs-137)
