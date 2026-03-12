11 Manfaat Cengkeh untuk Kesehatan, Bisa Meningkatkan Sistem Imun

Berikut Manfaat Cengkeh untuk Kesehatan(freepik)

CENGKEH adalah rempah yang berasal dari bunga kering pohon Syzygium aromaticum yang banyak digunakan sebagai bumbu masakan, bahan minuman, dan obat tradisional.

Tanaman ini berasal dari wilayah Kepulauan Maluku dan terkenal memiliki aroma yang kuat serta rasa sedikit pedas.

Cengkeh biasanya dimanfaatkan dalam bentuk bunga kering yang dipanen sebelum mekar. Selain untuk bumbu dapur, cengkeh juga sering digunakan dalam industri obat, minyak atsiri, hingga campuran rokok kretek.

Berikut 11 Manfaat Cengkeh untuk Kesehatan

1. Menjaga Kesehatan Gigi dan Gusi

Cengkeh sering digunakan untuk meredakan sakit gigi karena memiliki sifat antiseptik dan dapat membantu mengurangi rasa nyeri pada gigi serta gusi.

2. Meningkatkan Sistem Imun

Kandungan antioksidan dalam cengkeh membantu tubuh melawan radikal bebas sehingga daya tahan tubuh menjadi lebih kuat.

3. Membantu Mengatasi Masalah Pencernaan

Cengkeh dapat membantu meredakan kembung, mual, dan gangguan pencernaan dengan merangsang produksi enzim pencernaan.

4. Mengurangi Peradangan

Senyawa eugenol pada cengkeh memiliki sifat anti inflamasi yang dapat membantu meredakan peradangan dalam tubuh.

5. Membantu Mengontrol Gula Darah

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa cengkeh dapat membantu meningkatkan fungsi insulin sehingga membantu mengontrol kadar gula darah.

6. Menjaga Kesehatan Hati

Antioksidan pada cengkeh membantu melindungi hati dari kerusakan akibat racun dan radikal bebas.

7. Membantu Meredakan Batuk dan Flu

Cengkeh sering digunakan dalam ramuan tradisional untuk membantu meredakan batuk, sakit tenggorokan, dan pilek.

8. Menjaga Kesehatan Tulang

Cengkeh mengandung mineral seperti mangan yang penting untuk menjaga kepadatan dan kekuatan tulang.

9. Membantu Mengatasi Bau Mulut

Sifat antibakteri pada cengkeh dapat membantu membunuh bakteri penyebab bau mulut.

10. Membantu Menurunkan Risiko Penyakit Jantung

Antioksidan dalam cengkeh dapat membantu mengurangi peradangan dan menjaga kesehatan pembuluh darah.

11. Membantu Menjaga Kesehatan Kulit

Cengkeh memiliki sifat antibakteri dan antioksidan yang dapat membantu mengatasi jerawat serta menjaga kulit tetap sehat.

Cengkeh bukan hanya bumbu dapur, tetapi juga memiliki banyak manfaat kesehatan seperti meningkatkan daya tahan tubuh, menjaga kesehatan gigi, hingga membantu pencernaan. (Z-4)

