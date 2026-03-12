Doa dan Amalan Jam Makan Siang Saat Puasa untuk Ketenangan Hati

Umat Islam melaksanakan iktikaf di Masjid Istiqlal, Jakarta, Minggu (23/3/2025).(Antara)

Bagi seorang Muslim, bulan Ramadan adalah maraton spiritual yang luar biasa. Jam makan siang yang biasanya diisi dengan aktivitas fisik seperti makan dan minum, kini berganti menjadi ruang kosong yang sangat berharga. Secara teologis, waktu siang hari saat seseorang sedang dalam kondisi berpuasa adalah salah satu waktu paling mustajab untuk berdoa.

Rasulullah SAW bersabda, "Tiga orang yang doanya tidak tertolak: pemimpin yang adil, orang yang berpuasa sampai ia berbuka, dan doa orang yang terzalimi." (HR. Tirmidzi). Artinya, setiap detik yang Anda lalui saat bekerja dalam keadaan puasa adalah kesempatan emas agar keinginan dan hajat Anda dikabulkan oleh Allah SWT.

People Also Ask: Apa Bacaan yang Dianjurkan Saat Siang Hari Ramadan?

1. Zikir Istigfar dan Tasbih

Di sela-sela kesibukan kantor, Anda tetap bisa menjaga lisan untuk berzikir. Amalan ringan ini membantu menjaga kejernihan pikiran (mental clarity) di tengah rasa haus dan lapar:

Istigfar: Astaghfirullah hal'adzim (Memohon ampunan dan kelapangan jalan atas segala urusan).

(Memohon ampunan dan kelapangan jalan atas segala urusan). Tasbih: Subhanallah walhamdulillah (Menanamkan rasa cukup dan syukur atas nikmat kesehatan).

2. Doa Utama Bulan Ramadan

Terdapat bacaan yang sangat masyhur dan dianjurkan untuk dibaca sepanjang hari di bulan suci, termasuk saat jam istirahat siang:

"Asyhadu alla ilaha illallah, astaghfirullah, as’aluka ridhoka wal jannah, wa a’udzubika min sakhathika wannaar."

Artinya: "Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, aku memohon ampunan Allah, aku memohon keridaan-Mu dan surga-Mu, dan aku berlindung kepada-Mu dari kemurkaan-Mu dan siksa neraka."

3. Doa Memohon Kemudahan Urusan

Jika beban pekerjaan terasa berat di siang hari, bacalah doa yang diajarkan Rasulullah SAW untuk memohon kemudahan:

"Allahumma laa sahla illa maa ja'altahu sahla, wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla."

Artinya: "Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali apa yang Engkau jadikan mudah. Dan Engkau menjadikan kesedihan (kesulitan), jika Engkau menghendaki, menjadi mudah."

Informasi Penting: Waktu antara salat Zuhur dan Ashar merupakan salah satu waktu yang tenang dan baik untuk bermunajat, terutama di hari Rabu yang menurut beberapa riwayat sahabat adalah waktu mustajab.

Amalan Praktis di Lingkungan Kantor

Selain membaca doa, berikut adalah beberapa amalan produktif yang bisa dilakukan tanpa mengganggu ritme kerja:

Tilawah Al-Qur'an Digital: Manfaatkan aplikasi di ponsel untuk membaca minimal 1-2 halaman setelah salat Zuhur.

Manfaatkan aplikasi di ponsel untuk membaca minimal 1-2 halaman setelah salat Zuhur. Mendengarkan Kajian Singkat: Gunakan earphone untuk mendengarkan podcast islami yang meningkatkan wawasan keagamaan.

Gunakan untuk mendengarkan podcast islami yang meningkatkan wawasan keagamaan. Sedekah Spontan: Manfaatkan fitur QRIS untuk menyalurkan sedekah ke lembaga zakat resmi di sela-sela waktu istirahat.

Kesimpulan

Mengisi jam makan siang dengan doa dan bacaan Al-Qur'an tidak hanya menambah pundi-pundi pahala, tetapi juga memberikan ketenangan batin yang luar biasa. Dengan hati yang tenang, performa kerja Anda justru akan meningkat meski dalam keadaan berpuasa.