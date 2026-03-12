Santika Indonesia Hotels & Resorts meluncurkan program Waste Management bersama Rekosistem untuk memperkuat komitmen eco-hotel dan pengelolaan sampah berkelanjutan.(Santika Indonesia Hotels & Resorts)

SANTIKA Indonesia Hotels & Resorts Perkuat Komitmen Eco-Hotel Melalui Waste Management Launch Berkolaborasi Dengan Rekosistem Santika Indonesia Hotels & Resorts kembali menegaskan komitmennya dalam mendukung praktik hospitality yang berkelanjutan melalui peluncuran program Waste Management Launch & Media Gathering yang diselenggarakan di Hotel Santika Premiere Slipi - Jakarta. Setelah sebelumnya sukses dengan kegiatan acara “Santika Sahabat Bumi” sepanjang tahun 2025, acara ini menjadi langkah nyata dalam memperkuat positioning Santika Indonesia Hotels & Resorts sebagai jaringan hotel yang mengedepankan konsep eco-hotel dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab.

Program ini merupakan hasil kolaborasi strategis antara Santika Indonesia Hotels & Resorts dengan Rekosistem, sebuah perusahaan yang berfokus pada pengelolaan limbah secara mandiri dengan mengolah limbah menjadi bahan daur ulang serta sumber daya yang dapat dimanfaatkan kembali. Melalui kerja sama ini, Santika Indonesia Hotels & Resorts berupaya menghadirkan sistem pengelolaan sampah yang lebih terintegrasi, efektif, dan berkelanjutan di lingkungan operasional hotel. Acara Waste Management Launch & Media Gathering ini dihadiri oleh jajaran manajemen Santika Indonesia Hotels & Resorts, perwakilan Rekosistem, perwakilan unit Santika Indonesia di wilayah Jabodetabek, serta rekan-rekan media.

Peresmian program Waste Management dilakukan secara simbolis melalui prosesi flag off truk Waste Management yang menandai dimulainya operasional sistem pengelolaan sampah yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan. Prosesi tersebut ditandai dengan pengibaran bendera Santika Sahabat Bumi oleh GM Corporate Business Development Santika Indonesia Hotels & Resorts, Hugo Armand Oetama, sebagai simbol komitmen perusahaan dalam mengurangi dampak lingkungan dari operasional hotel. Lebih lanjut dijelaskan oleh Corp. Marketing Communication Manager Santika Indonesia Hotels & Resorts, Prita Gero, bahwa melalui peluncuran program ini hospitality memiliki peran penting dalam mendukung keberlanjutan lingkungan. Melalui kolaborasi bersama Rekosistem, sistem pengelolaan sampah yang lebih bertanggung jawab diupayakan untuk diterapkan secara konsisten di lingkungan hotel. Dalam implementasinya, limbah akan dipilah berdasarkan jenisnya seperti plastik, kaca, dan sisa bahan makanan. Sampah tersebut kemudian dikelola melalui proses daur ulang sehingga bisa dimanfaatkan kembali menjadi produk-produk yang dapat digunakan sehari-hari. Residu makanan juga dipilah mana yang sudah tercemar acid dan mana yang masih bisa dimanfaatkan kembali, salah satunya untuk menjadi kompos.

Sementara itu, pihak Rekosistem menyambut baik kolaborasi ini sebagai upaya bersama dalam meningkatkan kesadaran dan implementasi pengelolaan sampah yang lebih baik di sektor perhotelan. Melalui inisiatif ini, Santika Indonesia Hotels & Resorts berharap dapat terus mendorong praktik sustainable hospitality, tidak hanya bagi operasional hotel, tetapi juga mengajak para tamu, mitra, serta masyarakat untuk bersama-sama berkontribusi dalam menjaga lingkungan. Program ini diharapkan menjadi salah satu langkah strategis dalam mendukung pariwisata yang lebih ramah lingkungan, berkelanjutan, dan bertanggung jawab.

Santika Indonesia Hotels and Resorts saat ini mengelola 111 unit hotel dengan 7 brand utama: The Anvaya Beach Resorts sebagai hotel berbintang 5, Hotel Santika Premiere sebagai hotel berbintang 4, Hotel Santika sebagai hotel berbintang 3, Kampi Hotel sebagai instagenic hotel berbintang 3, Amaris Hotel sebagai smart hotel dan The Royal Collection (The Samaya dan The Kayana) sebagai Boutique Villas. (RO/Z-2)