Menjawab Kekhawatiran Susu Formula Berkadar Gula Tinggi

Ilustrasi.(Freepik)

INDUSTRI susu formula di Indonesia terus berkembang dengan berbagai inovasi yang ditawarkan kepada konsumen. Salah satunya yaitu munculnya kebutuhan susu formula yang lebih transparan dalam komposisi serta berfokus pada kualitas nutrisi bagi anak.

Pasalnya, ada kekhawatiran sebagian orangtua terhadap kandungan dalam susu formula yang sering kali memiliki kadar gula tinggi atau mengandung bahan tambahan yang sebenarnya tidak dibutuhkan oleh anak. Melalui konsep clean formula, Mirugo menghadirkan susu formula yang diformulasikan tanpa gula sukrosa, maltodekstrin, maupun sirup jagung.

Dalam formulanya, Mirugo menggunakan laktosa alami dari susu sapi sebagai sumber karbohidrat, bukan karbohidrat buatan dengan indeks glikemik yang lebih tinggi. Dengan pendekatan tersebut, Mirugo berupaya menghadirkan susu formula yang tetap memiliki rasa yang disukai anak tetapi tetap menjaga kualitas komposisi nutrisinya.

Perusahaan menekankan bahwa susu formula seharusnya berperan sebagai pendamping nutrisi dari makanan anak, bukan menggantikan pola makan sehat. Oleh karena itu, Mirugo juga aktif melakukan edukasi kepada para orangtua mengenai pentingnya pemahaman komposisi nutrisi dalam produk susu formula.

Salah satu keunggulan utama yang ditawarkan Mirugo adalah penggunaan DHA impor dari Jepang dengan teknologi mikroenkapsulasi yang telah dipatenkan. Teknologi ini memungkinkan DHA tetap stabil serta tidak menimbulkan aroma amis atau rasa pahit, meskipun memiliki kandungan yang cukup tinggi yaitu sekitar 40 mg per sajian. Atas inovasi tersebut, Mirugo meraih penghargaan Top Innovation Choice Award 2026 melalui inovasi Clean Formula susu formula tanpa gula tambahan, maltodekstrin, sirup jagung, dengan DHA tinggi impor Jepang.