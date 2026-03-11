Bacaan Doa agar Cepat Diberi Keturunan: Arab, Latin dan Arti

Headline
Prabowo kembali gelar rapat terbatas bahas dampak perang di wilayah Timur Tengah.
Prabowo kembali gelar rapat terbatas bahas dampak perang di wilayah Timur Tengah.
DOA agar cepat diberi keturunan adalah doa yang dipanjatkan oleh pasangan suami istri kepada Allah dengan harapan memperoleh anak atau keturunan yang baik, saleh, dan membawa kebahagiaan dalam keluarga.
Dalam ajaran Islam, doa ini sering diambil dari doa yang pernah dipanjatkan oleh Nabi Zakaria, yang memohon kepada Allah agar diberikan keturunan meskipun usianya sudah lanjut.
Doa tersebut disebutkan dalam Al-Qur'an, tepatnya pada Ali Imran 3:38. Doa agar cepat diberi keturunan biasanya dibaca setelah sholat, saat berdoa kepada Allah, atau ketika memohon kebaikan bagi keluarga.
Selain berdoa, pasangan suami istri juga dianjurkan untuk berusaha, menjaga kesehatan, serta memperbanyak amal baik.
Bacaan Arab
Bacaan Latin
Rabbi hab lī mil ladunka żurriyyatan ṭayyibah, innaka samī‘ud du‘ā’.
Artinya
“Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku dari sisi-Mu keturunan yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Mendengar doa.”
Doa Nabi Zakaria dalam Al-Qur’an sering dibaca oleh pasangan suami istri yang berharap segera diberi keturunan yang saleh dan baik. (Z-4)
Sumber: rumahzakat, zalora
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved