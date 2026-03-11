Bacaan Doa agar Cepat Diberi Keturunan: Arab, Latin dan Arti

Berikut Bacaan Doa agar Cepat Diberi Keturunan(freepik)

DOA agar cepat diberi keturunan adalah doa yang dipanjatkan oleh pasangan suami istri kepada Allah dengan harapan memperoleh anak atau keturunan yang baik, saleh, dan membawa kebahagiaan dalam keluarga.

Dalam ajaran Islam, doa ini sering diambil dari doa yang pernah dipanjatkan oleh Nabi Zakaria, yang memohon kepada Allah agar diberikan keturunan meskipun usianya sudah lanjut.

Doa tersebut disebutkan dalam Al-Qur'an, tepatnya pada Ali Imran 3:38. Doa agar cepat diberi keturunan biasanya dibaca setelah sholat, saat berdoa kepada Allah, atau ketika memohon kebaikan bagi keluarga.

Selain berdoa, pasangan suami istri juga dianjurkan untuk berusaha, menjaga kesehatan, serta memperbanyak amal baik.

Berikut Bacaan Doa agar Cepat Diberi Keturunan

Bacaan Arab

رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۖ إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ

Bacaan Latin

Rabbi hab lī mil ladunka żurriyyatan ṭayyibah, innaka samī‘ud du‘ā’.

Artinya

“Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku dari sisi-Mu keturunan yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Mendengar doa.”

Tips Mengamalkan Doa

Membaca doa setelah sholat fardhu.

Memperbanyak istighfar.

Berdoa dengan penuh keyakinan.

Memohon kepada Allah dengan hati yang tulus.

Doa Nabi Zakaria dalam Al-Qur’an sering dibaca oleh pasangan suami istri yang berharap segera diberi keturunan yang saleh dan baik. (Z-4)

Sumber: rumahzakat, zalora