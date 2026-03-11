Campus Hiring Jembatani Mahasiswa dan Kebutuhan Dunia Industri

Ilustrasi(Dok Istimewa)



KOLABORASI antara perguruan tinggi dan mitra industri perlu diperluas sehingga peluang kerja lulusan perguruan tinggi semakin terbuka. “Kolaborasi ini terus kami lakukan. Sebagai kampus digital bisnis, kami berkomitmen menghadirkan lebih banyak mitra industri agar mahasiswa dan alumni kami memiliki akses karier yang relevan dengan kebutuhan kerja saat ini,” ujar Kepala Nusa Mandiri Career Center (NCC) Universitas Nusa Mandiri (UNM) Muhammad Faisal, Rabu (11/3/2026).

Dia menjelaskan salah satu bentuk komitmen menyiapkan lulusan siap kerja melalui kegiatan Campus Hiring yang diselenggarakan NCC bersama PT Sumberdaya Dian Mandiri, di UNM Kampus Jatiwaringin, Jakarta.

"Campus Hiring ini jadi bagian dari strategi kami dalam menjembatani mahasiswa dan alumni dengan kebutuhan dunia industri," ujarnya.

Terbukti, pada ajang itu, ratusan peserta terlihat antusias mengikuti rangkaian kegiatan, mulai dari pemaparan profil perusahaan, sesi tanya jawab interaktif, hingga proses seleksi awal secara langsung oleh tim rekrutmen PT Sumberdaya Dian Mandiri.

Dalam kegiatan tersebut, perusahaan membuka sejumlah posisi kerja, di antaranya frontliner, IT support, administrasi, field collection dan financial advisor.

Perwakilan PT Sumberdaya Dian Mandiri juga memaparkan secara rinci kualifikasi yang dibutuhkan, sistem kerja, dan peluang pengembangan karier di perusahaan.

"Beragamnya posisi yang ditawarkan tersebut memberikan peluang luas bagi mahasiswa dan alumni dari berbagai program studi untuk berkarier sesuai minat dan kompetensi masing-masing," ucapnya.

Ia menegaskan Campus Hiring dirancang agar mahasiswa dan alumni tidak hanya mendapatkan informasi lowongan kerja, tapi juga merasakan secara langsung proses rekrutmen profesional. "Ini menjadi bekal penting untuk meningkatkan kesiapan mereka memasuki dunia kerja,” katanya.

Ia menambahkan dengan kegiatan Campus Hiring, UNM kembali menegaskan perannya sebagai kampus digital bisnis yang terus konsisten membangun sinergi dengan industri, untuk mencetak lulusan profesional, adaptif, dan siap bersaing di dunia kerja. (H-2)