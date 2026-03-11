12 Manfaat Kencur bagi Kesehatan, Bisa Meredakan Batuk

Berikut Manfaat Kencur bagi Kesehatan(freepik)

KENCUR adalah tanaman herbal yang termasuk dalam keluarga jahe-jahean dan sering digunakan sebagai bumbu masakan serta bahan obat tradisional.

Tanaman dengan nama ilmiah Kaempferia galanga ini memiliki rimpang kecil berwarna cokelat di luar dan putih di dalam, dengan aroma yang khas dan rasa sedikit pedas.

Kencur banyak tumbuh di wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia, dan sering dimanfaatkan sebagai bahan utama dalam jamu tradisional seperti beras kencur.

Selain sebagai bumbu dapur, kencur juga dikenal memiliki berbagai manfaat kesehatan karena mengandung minyak atsiri, antioksidan, dan senyawa antiinflamasi.

Berikut 12 Manfaat Kencur bagi Kesehatan

1. Meningkatkan Daya Tahan Tubuh

Kencur mengandung antioksidan yang membantu tubuh melawan radikal bebas dan memperkuat sistem imun.

2. Meredakan Batuk

Kencur sering digunakan sebagai obat herbal untuk batuk karena dapat membantu melegakan tenggorokan dan mengurangi iritasi.

3. Mengatasi Masuk Angin

Ramuan kencur dapat membantu menghangatkan tubuh dan meredakan gejala seperti perut kembung dan mual.

4. Membantu Melancarkan Pencernaan

Kencur dapat merangsang produksi enzim pencernaan sehingga membantu mengurangi gangguan pencernaan.

5. Mengurangi Peradangan

Senyawa antiinflamasi dalam kencur membantu meredakan peradangan pada tubuh, seperti nyeri otot atau sendi.

6. Menambah Nafsu Makan

Kencur sering digunakan dalam jamu tradisional untuk membantu meningkatkan nafsu makan, terutama pada anak-anak.

7. Menurunkan Risiko Infeksi

Sifat antibakteri pada kencur membantu melawan bakteri penyebab penyakit.

8. Meredakan Sakit Kepala

Kencur dapat membantu meredakan sakit kepala ringan karena memiliki efek menenangkan pada tubuh.

9. Menjaga Kesehatan Kulit

Kencur mengandung senyawa yang dapat membantu mengatasi jerawat dan menjaga kulit tetap sehat.

10. Mengurangi Rasa Lelah

Minuman herbal dari kencur dapat membantu mengembalikan energi dan mengurangi rasa lelah.

11. Membantu Menurunkan Kolesterol

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kencur dapat membantu menjaga kadar kolesterol tetap stabil.

12. Mengontrol Gula Darah

Kencur berpotensi membantu menjaga kadar gula darah agar tetap seimbang.

Kencur merupakan tanaman herbal yang memiliki banyak manfaat bagi kesehatan, mulai dari meningkatkan daya tahan tubuh hingga membantu menjaga kesehatan pencernaan. (Z-4)

Sumber: alodokter, halodoc