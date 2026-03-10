12 Bahaya Sering Mengucek Mata

Headline
MENGUCEK mata adalah kebiasaan menggosok atau mengusap mata menggunakan tangan atau jari. Biasanya hal ini dilakukan ketika mata terasa gatal, perih, lelah, atau kemasukan debu.
Mengucek mata memang dapat memberikan rasa lega sementara, tetapi jika dilakukan terlalu sering atau terlalu keras dapat menyebabkan iritasi dan meningkatkan risiko masalah pada mata, seperti Konjungtivitis atau iritasi pada Kornea.
Mengucek mata terlalu keras dapat membuat mata menjadi merah, perih, dan terasa tidak nyaman.
Tangan sering membawa kuman yang dapat menyebabkan infeksi seperti Konjungtivitis.
Tekanan saat mengucek mata dapat menyebabkan pembuluh darah kecil di mata pecah sehingga mata tampak merah.
Mengucek mata dapat memperparah gejala alergi karena memicu pelepasan zat yang menyebabkan rasa gatal.
Gesekan yang terlalu kuat dapat melukai lapisan bening mata yang disebut Kornea.
Kebiasaan ini bisa membuat kelopak mata menjadi bengkak dan terasa sakit.
Sering menggosok mata dapat membuat kulit di sekitar mata menjadi kendur dan lebih cepat berkeriput.
Mengucek mata dapat mengganggu lapisan air mata sehingga mata menjadi lebih kering.
Jika kuku tidak sengaja mengenai mata saat mengucek, hal ini bisa menyebabkan luka kecil pada permukaan mata.
Pada orang dengan mata sensitif, mengucek mata dapat membuat mata semakin perih dan tidak nyaman.
Kebiasaan ini dalam jangka panjang dapat memicu kondisi seperti Keratoconus, yaitu penipisan dan perubahan bentuk kornea.
Karena tangan sering menyentuh berbagai benda, kuman bisa dengan mudah berpindah ke mata.
Agar tidak sering mengucek mata, baiknya cuci tangan secara rutin, gunakan obat tetes mata jika mata kering, istirahatkan mata dari layar gadget, serta gunakan kompres dingin jika mata terasa gatal. (Z-4)
Sumber: alodokter, rsmramata
