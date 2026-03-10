Berikut Bahaya Sering Mengucek Mata(freepik)

MENGUCEK mata adalah kebiasaan menggosok atau mengusap mata menggunakan tangan atau jari. Biasanya hal ini dilakukan ketika mata terasa gatal, perih, lelah, atau kemasukan debu.

Mengucek mata memang dapat memberikan rasa lega sementara, tetapi jika dilakukan terlalu sering atau terlalu keras dapat menyebabkan iritasi dan meningkatkan risiko masalah pada mata, seperti Konjungtivitis atau iritasi pada Kornea.

Berikut 12 Bahaya Sering Mengucek Mata

1. Menyebabkan Iritasi Mata

Mengucek mata terlalu keras dapat membuat mata menjadi merah, perih, dan terasa tidak nyaman.

2. Memicu Infeksi Mata

Tangan sering membawa kuman yang dapat menyebabkan infeksi seperti Konjungtivitis.

3. Merusak Pembuluh Darah Mata

Tekanan saat mengucek mata dapat menyebabkan pembuluh darah kecil di mata pecah sehingga mata tampak merah.

4. Memperparah Alergi Mata

Mengucek mata dapat memperparah gejala alergi karena memicu pelepasan zat yang menyebabkan rasa gatal.

5. Mengganggu Kornea

Gesekan yang terlalu kuat dapat melukai lapisan bening mata yang disebut Kornea.

6. Menyebabkan Mata Bengkak

Kebiasaan ini bisa membuat kelopak mata menjadi bengkak dan terasa sakit.

7. Mempercepat Keriput di Sekitar Mata

Sering menggosok mata dapat membuat kulit di sekitar mata menjadi kendur dan lebih cepat berkeriput.

8. Memicu Mata Kering

Mengucek mata dapat mengganggu lapisan air mata sehingga mata menjadi lebih kering.

9. Menyebabkan Luka pada Mata

Jika kuku tidak sengaja mengenai mata saat mengucek, hal ini bisa menyebabkan luka kecil pada permukaan mata.

10. Memperburuk Kondisi Mata Sensitif

Pada orang dengan mata sensitif, mengucek mata dapat membuat mata semakin perih dan tidak nyaman.

11. Berisiko Menyebabkan Gangguan Kornea

Kebiasaan ini dalam jangka panjang dapat memicu kondisi seperti Keratoconus, yaitu penipisan dan perubahan bentuk kornea.

12. Menyebabkan Mata Lebih Mudah Terinfeksi

Karena tangan sering menyentuh berbagai benda, kuman bisa dengan mudah berpindah ke mata.

Agar tidak sering mengucek mata, baiknya cuci tangan secara rutin, gunakan obat tetes mata jika mata kering, istirahatkan mata dari layar gadget, serta gunakan kompres dingin jika mata terasa gatal. (Z-4)

Sumber: alodokter, rsmramata