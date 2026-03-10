Kumpulan Ucapan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 H Terbaik

Headline
Setelah sebulan penuh menjalani ibadah di bulan Ramadan, akan tiba saatnya kita merayakan kemenangan di Hari Raya Idul Fitri 1447 H. Mengirimkan ucapan selamat Lebaran telah menjadi tradisi yang tak terpisahkan untuk menyambung tali silaturahmi, terutama bagi kerabat yang jauh di mata.
Tahun 2026 ini, tren ucapan Idul Fitri bergeser ke arah yang lebih personal, singkat (aesthetic), namun tetap sarat akan doa. Berikut adalah kumpulan ucapan terbaik yang telah kami kurasi untuk berbagai kebutuhan Anda.
Keluarga adalah tempat pulang paling hangat. Gunakan kalimat yang menunjukkan rasa syukur dan permohonan maaf yang tulus:
Ingin memberikan kesan yang lebih religius? Gunakan ucapan sesuai sunnah yang sering digunakan oleh para sahabat Nabi:
Menjaga hubungan profesional tetap harmonis dengan kalimat yang sopan dan elegan:
Cocok untuk Anda yang menyukai gaya minimalis dan kekinian:
Kapan Idul Fitri 2026 dirayakan?
Berdasarkan kalender Hijriah, Idul Fitri 1447 H diperkirakan jatuh pada akhir Maret 2026. Namun, penetapan resminya tetap menunggu hasil sidang isbat pemerintah melalui Kementerian Agama.
Apa arti Minal Aidin Wal Faizin?
Kalimat ini sering disalahpahami sebagai "mohon maaf lahir dan batin". Secara harfiah, artinya adalah "Semoga kita termasuk orang-orang yang kembali (suci) dan orang-orang yang menang".
Bagaimana cara menjawab pertanyaan 'Kapan Nikah' saat Lebaran?
Jawablah dengan tenang dan humoris, seperti: "Mohon doanya saja ya, sedang proses seleksi administrasi agar dapat kandidat terbaik."
|Kategori
|Tugas Persiapan
|Ibadah
|Menunaikan Zakat Fitrah sebelum batas waktu (sebelum Salat Id).
|Sosial
|Menyiapkan daftar ucapan personal untuk dikirim via WA/Email.
|Finansial
|Menyiapkan uang pecahan (THR Lebaran) untuk anak-anak dan saudara.
|Mental
|Menyiapkan hati yang lapang untuk memaafkan dan menerima tamu.
Demikian kumpulan ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri 2026. Semoga momen Lebaran 1447 H ini membawa kedamaian dan kebahagiaan yang melimpah bagi kita semua. Selamat merayakan hari kemenangan!
PRESIDEN Prabowo Subianto menerima ucapan Idul Fitri dari kepala negara dan kepala pemerintahan dari negara-negara sahabat.
Ucapan ini biasanya digunakan untuk menjalin silaturahmi dengan keluarga, teman, kolega, dan orang-orang terdekat.
Memberikan ucapan Idulfitri memiliki makna sebagai bentuk kebahagiaan dalam menyambut hari kemenangan setelah sebulan berpuasa.
Ucapan Idulfitri adalah cara untuk menjalin silaturahmi, meminta maaf, dan menyebarkan kebahagiaan di hari yang fitri.
