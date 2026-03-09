14 Tips Menghilangkan Jerawat secara Alami

Headline
JERAWAT adalah kondisi kulit yang terjadi ketika pori-pori tersumbat oleh minyak, sel kulit mati, dan bakteri, sehingga menimbulkan benjolan kecil pada kulit. Jerawat biasanya muncul di area yang memiliki banyak kelenjar minyak seperti wajah, dahi, hidung, dagu, punggung, dan dada.
Dalam dunia medis, jerawat dikenal sebagai Acne Vulgaris dan sering dialami oleh remaja karena perubahan hormon, tetapi orang dewasa juga bisa mengalaminya.
Cuci wajah 2 kali sehari untuk menghilangkan kotoran, minyak, dan bakteri yang dapat menyumbat pori-pori.
Madu memiliki sifat antibakteri yang dapat membantu mengurangi bakteri penyebab jerawat.
Gel dari tanaman Lidah Buaya dapat membantu menenangkan kulit dan mengurangi peradangan.
Lemon mengandung vitamin C yang dapat membantu membersihkan pori-pori dan mengurangi minyak berlebih.
Es batu dapat membantu mengurangi kemerahan dan pembengkakan pada jerawat.
Kunyit memiliki sifat anti inflamasi dan antibakteri yang dapat membantu meredakan jerawat.
Putih telur dipercaya dapat membantu mengencangkan pori-pori dan mengurangi minyak pada wajah.
Minyak dari Tea Tree memiliki sifat antibakteri yang dapat membantu melawan bakteri penyebab jerawat.
Perbanyak makan buah dan sayur agar kulit mendapatkan nutrisi yang baik.
Makanan tertentu dapat memicu produksi minyak berlebih pada kulit.
Air membantu menjaga kelembapan kulit dan membantu proses detoksifikasi tubuh.
Memencet jerawat dapat memperparah peradangan dan meninggalkan bekas.
Sarung bantal yang kotor dapat menjadi tempat berkembangnya bakteri.
Tidur yang cukup membantu tubuh memperbaiki sel-sel kulit yang rusak.
Jerawat dapat dikurangi dengan perawatan alami seperti menggunakan bahan alami, menjaga kebersihan wajah, serta menerapkan pola hidup sehat agar kulit tetap bersih dan sehat. (Z-4)
Sumber: halodoc, alodokter
