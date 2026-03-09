A- A+

JERAWAT adalah kondisi kulit yang terjadi ketika pori-pori tersumbat oleh minyak, sel kulit mati, dan bakteri, sehingga menimbulkan benjolan kecil pada kulit. Jerawat biasanya muncul di area yang memiliki banyak kelenjar minyak seperti wajah, dahi, hidung, dagu, punggung, dan dada.

Dalam dunia medis, jerawat dikenal sebagai Acne Vulgaris dan sering dialami oleh remaja karena perubahan hormon, tetapi orang dewasa juga bisa mengalaminya.

Berikut 14 Tips Menghilangkan Jerawat secara Alami

1. Rutin mencuci wajah

Cuci wajah 2 kali sehari untuk menghilangkan kotoran, minyak, dan bakteri yang dapat menyumbat pori-pori.

2. Menggunakan madu

Madu memiliki sifat antibakteri yang dapat membantu mengurangi bakteri penyebab jerawat.

3. Memakai lidah buaya

Gel dari tanaman Lidah Buaya dapat membantu menenangkan kulit dan mengurangi peradangan.

4. Menggunakan air perasan lemon

Lemon mengandung vitamin C yang dapat membantu membersihkan pori-pori dan mengurangi minyak berlebih.

5. Mengompres dengan es batu

Es batu dapat membantu mengurangi kemerahan dan pembengkakan pada jerawat.

6. Menggunakan masker kunyit

Kunyit memiliki sifat anti inflamasi dan antibakteri yang dapat membantu meredakan jerawat.

7. Menggunakan masker putih telur

Putih telur dipercaya dapat membantu mengencangkan pori-pori dan mengurangi minyak pada wajah.

8. Menggunakan minyak pohon teh

Minyak dari Tea Tree memiliki sifat antibakteri yang dapat membantu melawan bakteri penyebab jerawat.

9. Mengonsumsi makanan sehat

Perbanyak makan buah dan sayur agar kulit mendapatkan nutrisi yang baik.

10. Mengurangi makanan berminyak dan manis

Makanan tertentu dapat memicu produksi minyak berlebih pada kulit.

11. Minum air putih yang cukup

Air membantu menjaga kelembapan kulit dan membantu proses detoksifikasi tubuh.

12. Tidak memencet jerawat

Memencet jerawat dapat memperparah peradangan dan meninggalkan bekas.

13. Menjaga kebersihan sarung bantal

Sarung bantal yang kotor dapat menjadi tempat berkembangnya bakteri.

14. Istirahat yang cukup

Tidur yang cukup membantu tubuh memperbaiki sel-sel kulit yang rusak.

Jerawat dapat dikurangi dengan perawatan alami seperti menggunakan bahan alami, menjaga kebersihan wajah, serta menerapkan pola hidup sehat agar kulit tetap bersih dan sehat. (Z-4)

