11 Bahaya Kebiasaan Mencabut Bulu Hidung

BULU hidung adalah rambut halus yang tumbuh di dalam lubang hidung dan berfungsi sebagai penyaring alami untuk melindungi saluran pernapasan. Bulu ini membantu menangkap debu, kotoran, serta partikel kecil dari udara agar tidak langsung masuk ke paru-paru.
Secara ilmiah, bulu hidung sering disebut vibrissae, yaitu jenis rambut khusus yang terdapat di bagian depan rongga hidung. Bulu ini bekerja bersama lendir hidung dan sistem pernapasan untuk menjaga udara yang masuk tetap bersih.
Mencabut bulu hidung dapat membuat kulit di dalam hidung menjadi merah, perih, dan iritasi.
Luka kecil akibat mencabut bulu hidung bisa menjadi tempat masuknya bakteri dan menyebabkan infeksi.
Mencabut bulu hidung dapat merusak pembuluh darah kecil di dalam hidung sehingga menyebabkan mimisan.
Kebiasaan ini dapat menyebabkan peradangan pada akar rambut yang dikenal sebagai Folikulitis.
Luka di dalam hidung dapat menyebabkan munculnya benjolan atau jerawat kecil yang terasa nyeri.
Bakteri seperti Staphylococcus aureus dapat masuk melalui luka kecil yang terjadi saat mencabut bulu hidung.
Area dalam hidung cukup sensitif sehingga mencabut bulu hidung sering menimbulkan rasa sakit.
Bulu hidung berfungsi menyaring debu dan kotoran. Jika dicabut, fungsi perlindungan ini bisa berkurang.
Luka pada folikel rambut dapat menyebabkan pembengkakan pada bagian dalam hidung.
Dalam kasus tertentu, infeksi di area hidung bisa menyebar ke jaringan sekitar karena daerah ini memiliki banyak pembuluh darah.
Luka kecil di dalam hidung sering terkena udara dan kuman sehingga proses penyembuhannya bisa lebih lama.
Mencabut bulu hidung bukan kebiasaan yang dianjurkan karena dapat menyebabkan iritasi, infeksi, hingga mimisan. Jika bulu hidung terasa terlalu panjang, cara yang lebih aman adalah memotongnya dengan gunting kecil atau alat pemotong khusus. (Z-4)
Sumber: siloamhospitals, klikdokter
