Berikut Bahaya Kebiasaan Mencabut Bulu Hidung(freepik)

BULU hidung adalah rambut halus yang tumbuh di dalam lubang hidung dan berfungsi sebagai penyaring alami untuk melindungi saluran pernapasan. Bulu ini membantu menangkap debu, kotoran, serta partikel kecil dari udara agar tidak langsung masuk ke paru-paru.

Secara ilmiah, bulu hidung sering disebut vibrissae, yaitu jenis rambut khusus yang terdapat di bagian depan rongga hidung. Bulu ini bekerja bersama lendir hidung dan sistem pernapasan untuk menjaga udara yang masuk tetap bersih.

Berikut 11 Bahaya Kebiasaan Mencabut Bulu Hidung

1. Menyebabkan Iritasi di Dalam Hidung

Mencabut bulu hidung dapat membuat kulit di dalam hidung menjadi merah, perih, dan iritasi.

2. Memicu Infeksi

Luka kecil akibat mencabut bulu hidung bisa menjadi tempat masuknya bakteri dan menyebabkan infeksi.

3. Menimbulkan Mimisan

Mencabut bulu hidung dapat merusak pembuluh darah kecil di dalam hidung sehingga menyebabkan mimisan.

4. Menyebabkan Peradangan Folikel Rambut

Kebiasaan ini dapat menyebabkan peradangan pada akar rambut yang dikenal sebagai Folikulitis.

5. Memicu Tumbuhnya Jerawat di Dalam Hidung

Luka di dalam hidung dapat menyebabkan munculnya benjolan atau jerawat kecil yang terasa nyeri.

6. Meningkatkan Risiko Infeksi Bakteri

Bakteri seperti Staphylococcus aureus dapat masuk melalui luka kecil yang terjadi saat mencabut bulu hidung.

7. Menyebabkan Rasa Nyeri

Area dalam hidung cukup sensitif sehingga mencabut bulu hidung sering menimbulkan rasa sakit.

8. Mengurangi Fungsi Penyaring Udara

Bulu hidung berfungsi menyaring debu dan kotoran. Jika dicabut, fungsi perlindungan ini bisa berkurang.

9. Memicu Pembengkakan

Luka pada folikel rambut dapat menyebabkan pembengkakan pada bagian dalam hidung.

10. Risiko Infeksi yang Lebih Serius

Dalam kasus tertentu, infeksi di area hidung bisa menyebar ke jaringan sekitar karena daerah ini memiliki banyak pembuluh darah.

11. Menyebabkan Luka yang Sulit Sembuh

Luka kecil di dalam hidung sering terkena udara dan kuman sehingga proses penyembuhannya bisa lebih lama.

Mencabut bulu hidung bukan kebiasaan yang dianjurkan karena dapat menyebabkan iritasi, infeksi, hingga mimisan. Jika bulu hidung terasa terlalu panjang, cara yang lebih aman adalah memotongnya dengan gunting kecil atau alat pemotong khusus. (Z-4)

Sumber: siloamhospitals, klikdokter