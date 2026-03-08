11 Manfaat Lada Hitam untuk Kesehatan, Bisa Mengurangi Peradangan

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
LADA hitam adalah rempah-rempah yang berasal dari buah tanaman Piper nigrum yang dikeringkan dan digunakan sebagai bumbu masakan. Rempah ini memiliki rasa pedas dan aroma khas karena mengandung senyawa aktif bernama piperine.
Lada hitam biasanya digunakan dalam berbagai masakan di seluruh dunia untuk menambah rasa serta aroma. Selain sebagai bumbu dapur, lada hitam juga dikenal memiliki berbagai manfaat bagi kesehatan karena mengandung antioksidan dan senyawa yang baik bagi tubuh.
Lada hitam dapat merangsang produksi enzim pencernaan sehingga membantu tubuh mencerna makanan lebih baik dan mencegah gangguan pencernaan.
Senyawa piperine dalam lada hitam dapat meningkatkan penyerapan nutrisi penting seperti vitamin dan mineral dalam tubuh.
Lada hitam kaya antioksidan yang membantu melindungi sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas.
Lada hitam dipercaya dapat membantu meningkatkan metabolisme tubuh sehingga dapat membantu proses pembakaran lemak.
Kandungan antioksidan dalam lada hitam dapat membantu menurunkan kolesterol jahat dan menjaga kesehatan jantung.
Lada hitam memiliki sifat antiinflamasi yang dapat membantu mengurangi peradangan dalam tubuh.
Kandungan vitamin dan antioksidan dalam lada hitam membantu memperkuat sistem imun sehingga tubuh lebih tahan terhadap penyakit.
Lada hitam sering digunakan dalam ramuan tradisional untuk membantu meredakan batuk, pilek, dan tenggorokan gatal.
Beberapa penelitian menunjukkan bahwa piperine dapat membantu meningkatkan fungsi otak dan memori.
Lada hitam dapat membantu meningkatkan sensitivitas insulin sehingga berpotensi membantu mengontrol kadar gula darah.
Antioksidan dalam lada hitam membantu melindungi kulit dari penuaan dini dan kerusakan akibat paparan radikal bebas.
Lada hitam tidak hanya berfungsi sebagai bumbu dapur, tetapi juga memiliki banyak manfaat kesehatan mulai dari meningkatkan pencernaan, menjaga jantung, hingga meningkatkan daya tahan tubuh. (Z-4)
Sumber: alodokter, halodoc
Selain menambah cita rasa pedas dan hangat pada masakan, ternyata merica juga memiliki segudang manfaat untuk kesehatan dan kecantikan.
Lada hitam berasal dari India bagian selatan, terutama dari daerah Kerala. Saat ini, lada hitam banyak dibudidayakan di berbagai negara tropis seperti Vietnam, Indonesia, dan Brasil.
Rempah-rempah dapat membantu pencernaan, meredakan peradangan, dan bahkan memiliki efek antimikroba pada tubuh kita. Simak manfaat dari lima rempah-rempah ini.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved