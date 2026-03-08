11 Manfaat Lada Hitam untuk Kesehatan, Bisa Mengurangi Peradangan

Berikut Manfaat Lada Hitam untuk Kesehatan(freepik)

LADA hitam adalah rempah-rempah yang berasal dari buah tanaman Piper nigrum yang dikeringkan dan digunakan sebagai bumbu masakan. Rempah ini memiliki rasa pedas dan aroma khas karena mengandung senyawa aktif bernama piperine.

Lada hitam biasanya digunakan dalam berbagai masakan di seluruh dunia untuk menambah rasa serta aroma. Selain sebagai bumbu dapur, lada hitam juga dikenal memiliki berbagai manfaat bagi kesehatan karena mengandung antioksidan dan senyawa yang baik bagi tubuh.

Berikut 11 Manfaat Lada Hitam untuk Kesehatan

1. Meningkatkan Sistem Pencernaan

Lada hitam dapat merangsang produksi enzim pencernaan sehingga membantu tubuh mencerna makanan lebih baik dan mencegah gangguan pencernaan.

Baca juga : 7 Manfaat Merica untuk Kesehatan dan Kecantikan

2. Membantu Penyerapan Nutrisi

Senyawa piperine dalam lada hitam dapat meningkatkan penyerapan nutrisi penting seperti vitamin dan mineral dalam tubuh.

3. Mengandung Antioksidan Tinggi

Lada hitam kaya antioksidan yang membantu melindungi sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas.

4. Membantu Menurunkan Berat Badan

Lada hitam dipercaya dapat membantu meningkatkan metabolisme tubuh sehingga dapat membantu proses pembakaran lemak.

Baca juga : 12 Manfaat Lada Hitam bagi Kesehatan, Baik untuk Jantung

5. Menjaga Kesehatan Jantung

Kandungan antioksidan dalam lada hitam dapat membantu menurunkan kolesterol jahat dan menjaga kesehatan jantung.

6. Mengurangi Peradangan

Lada hitam memiliki sifat antiinflamasi yang dapat membantu mengurangi peradangan dalam tubuh.

7. Meningkatkan Sistem Kekebalan Tubuh

Kandungan vitamin dan antioksidan dalam lada hitam membantu memperkuat sistem imun sehingga tubuh lebih tahan terhadap penyakit.

8. Membantu Meredakan Batuk dan Pilek

Lada hitam sering digunakan dalam ramuan tradisional untuk membantu meredakan batuk, pilek, dan tenggorokan gatal.

9. Mendukung Kesehatan Otak

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa piperine dapat membantu meningkatkan fungsi otak dan memori.

10. Membantu Mengontrol Gula Darah

Lada hitam dapat membantu meningkatkan sensitivitas insulin sehingga berpotensi membantu mengontrol kadar gula darah.

11. Menjaga Kesehatan Kulit

Antioksidan dalam lada hitam membantu melindungi kulit dari penuaan dini dan kerusakan akibat paparan radikal bebas.

Lada hitam tidak hanya berfungsi sebagai bumbu dapur, tetapi juga memiliki banyak manfaat kesehatan mulai dari meningkatkan pencernaan, menjaga jantung, hingga meningkatkan daya tahan tubuh. (Z-4)

Sumber: alodokter, halodoc