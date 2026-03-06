Profil Ruce Nuenda: Influencer Parenting yang Viral Akibat Kontroversi Campak

Profil lengkap Ruce Nuenda(Dok. Instagram)

NAMA Ruce Nuenda mendadak menjadi perbincangan hangat di jagat maya pada awal Maret 2026. Bukan karena tips parenting yang biasa ia bagikan, melainkan karena sebuah tindakan yang dinilai membahayakan publik, berolahraga di fasilitas umum saat terinfeksi virus campak.

Kejadian ini memicu debat besar mengenai tanggung jawab sosial seorang figur publik di tengah risiko penularan penyakit menular.

Ruce Nuenda Permata Dije, yang lebih dikenal oleh jutaan pengikutnya sebagai "Mama Ebra", adalah seorang kreator konten asal Semarang yang lahir pada 12 September 1997.

Sebelum meraih popularitas di TikTok dan Instagram, Ruce meniti karier dari bawah sebagai barista hingga staf wedding organizer.

Kariernya sebagai influencer melonjak sejak tahun 2021 melalui konten-konten keseharian yang jujur dan relatable sebagai ibu tunggal (single mother). Interaksinya dengan sang putra, Ebrahim Narayana Wiratama (Ebra), menjadi daya tarik utama bagi audiens ibu muda di Indonesia.

Informasi Kunci: Ruce Nuenda memiliki sekitar 2 juta pengikut di Instagram dan dikenal luas karena gaya bicaranya yang apa adanya (blak-blakan).

Kronologi Kontroversi Campak

Pada 4 Maret 2026, Ruce mengunggah momen dirinya sedang berolahraga di luar rumah melalui Instagram Story. Dalam unggahan tersebut, ia memperlihatkan ruam kemerahan di kulitnya dan mengaku sedang terkena campak.

Namun, tindakannya yang tetap berada di ruang publik memicu kemarahan warganet.

Kritik tajam datang karena campak dikenal sebagai penyakit dengan tingkat penularan sangat tinggi melalui udara (airborne).

Warganet khawatir tindakan Ruce dapat membahayakan kelompok rentan seperti bayi yang belum divaksinasi atau ibu hamil yang berisiko mengalami komplikasi berat jika tertular.

Klarifikasi dan Pembelajaran

Menanggapi gelombang kritik, Ruce segera menyampaikan permohonan maaf secara terbuka. Ia berdalih tidak memahami sepenuhnya risiko penularan campak dan mengira bahwa karena dokter tidak mewajibkannya rawat inap (opname), ia diperbolehkan beraktivitas seperti biasa selama merasa kuat.

"Saya menyadari bahwa seharusnya saya tidak keluar rumah, bahkan untuk olahraga sekalipun. Jujur, saya baru memahami sepenuhnya setelah mendapat teguran dari teman-teman semua," tulisnya dalam sebuah klarifikasi.

Kasus ini menjadi pengingat penting bagi para opinion leader di media sosial bahwa popularitas membawa tanggung jawab besar, terutama yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat.

People Also Ask (FAQ)

Apa pekerjaan Ruce Nuenda sebelum jadi influencer? Ia pernah bekerja sebagai barista, staf marketing, dan kru di bidang wedding organizer. Mengapa tindakan Ruce Nuenda dianggap berbahaya? Campak adalah penyakit yang menular lewat udara. Satu penderita dapat menularkan virus kepada 12 hingga 18 orang di sekitarnya. Apa status pernikahan Ruce Nuenda? Ruce dikenal sebagai single mother yang membesarkan putranya, Ebra, secara mandiri.

Etika Kesehatan bagi Influencer