BGN Tutup Pendaftaran Mitra MBG, Waspada Jual Beli Titik SPPG

Badan Gizi Nasional (BGN) resmi menutup pendaftaran mitra Program Makan Bergizi Gratis.(Antara)

BADAN Gizi Nasional (BGN) menegaskan bahwa pendaftaran sebagai mitra Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini telah resmi ditutup. Masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap segala bentuk tawaran atau iming-iming jual beli titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Wakil Ketua BGN, Sony Sanjaya, mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengidentifikasi adanya praktik ilegal di mana oknum meminta biaya tertentu untuk meloloskan kemitraan. Ia menekankan bahwa sistem pendaftaran saat ini sudah dikunci dan tidak ada celah bagi pendaftar baru.

Drop ID dan Blokir Sistem

Sony memperingatkan bahwa setiap titik SPPG yang terbukti didapatkan melalui jalur jual beli akan langsung dianulir oleh BGN. Hal ini bertujuan untuk memberikan efek jera baik kepada oknum penjual maupun pembeli yang mencoba mencurangi sistem.

"Sekarang sistemnya sudah ditutup. Waspadai orang-orang yang bilang masih bisa daftar karena bisa kita drop langsung. Saya pernah menerima video orang yang menyebarkan informasi titik jual beli itu Rp200 juta. Jadi saya lihat langsung ID-nya berapa, saya drop agar orang yang sudah membayar rugi," tegas Sony dalam sebuah siniar di Jakarta, Jumat (6/3).

Ia menambahkan, setiap titik yang diturunkan secara otomatis tidak akan diverifikasi dan dibatalkan oleh BGN. Calon mitra yang terlibat dalam praktik ini juga akan diblokir secara permanen dari sistem mitra.bgn.go.id.

Selain praktik jual beli titik, BGN juga menemukan modus oknum yang sengaja membangun dapur terlebih dahulu, kemudian berpura-pura menjadi korban penipuan agar mendapatkan simpati dan verifikasi instan dari BGN.

"Ada modus pura-pura membangun dulu, kemudian pura-pura ditipu agar yakin diverifikasi. Tetapi ada juga yang benar-benar kena tipu. Kemarin ada yang datang ke saya mengadu dapurnya sudah jadi tapi tidak masuk sistem. Saya minta laporkan penipunya ke polisi sebagai bukti," paparnya.

Menurut Sony, jika calon mitra enggan melaporkan identitas penipu, maka kuat dugaan hal tersebut hanyalah modus untuk mendapatkan legalitas dari BGN. Ia mencatat, kerugian akibat penipuan ini tidak main-main, dengan nilai minimal mencapai Rp100 juta per orang.

Informasi Penting:

Pendaftaran Mitra MBG sudah resmi DITUTUP.

Jumlah SPPG saat ini telah mencapai lebih dari 24.000 titik di seluruh Indonesia.

Segala bentuk pungutan biaya untuk pendaftaran SPPG adalah PENIPUAN.

Sony menegaskan bahwa penutupan pendaftaran dilakukan karena jumlah mitra saat ini sudah memenuhi kuota yang dibutuhkan untuk melayani Program Makan Bergizi Gratis di seluruh wilayah Indonesia. BGN berkomitmen untuk menjaga integritas program ini demi pemenuhan gizi masyarakat yang tepat sasaran dan bebas dari praktik korupsi. (Ant/Z-10)