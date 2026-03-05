Berikut Dampak Negatif Ngopi saat Perut Kosong(freepik)

NGOPI adalah kegiatan meminum Kopi, biasanya dilakukan untuk menikmati rasa minuman tersebut, menambah energi, atau sebagai aktivitas bersantai dan berkumpul bersama orang lain.

Minuman kopi mengandung Kafein, yaitu zat yang dapat membantu meningkatkan kewaspadaan, mengurangi rasa kantuk, serta membuat tubuh terasa lebih segar. Karena itu, banyak orang minum kopi pada pagi hari atau saat bekerja.

Berikut 15 Dampak Negatif Ngopi saat Perut Kosong

1. Meningkatkan Asam Lambung

Kopi dapat merangsang produksi asam lambung sehingga berisiko menimbulkan rasa perih pada perut.

2. Memicu Maag

Bagi orang yang memiliki riwayat Gastritis atau maag, minum kopi tanpa makan terlebih dahulu bisa memperparah gejalanya.

3. Menyebabkan Nyeri Lambung

Perut dapat terasa sakit atau tidak nyaman karena lambung bekerja tanpa adanya makanan.

4. Menimbulkan Mual

Kadar asam lambung yang meningkat dapat menyebabkan rasa mual setelah minum kopi.

5. Memicu Refluks Asam

Kopi dapat memperburuk GERD sehingga asam lambung naik ke kerongkongan.

6. Membuat Perut Kembung

Minum kopi saat perut kosong dapat memicu produksi gas berlebih pada sistem pencernaan.

7. Mempercepat Detak Jantung

Kafein dapat meningkatkan detak jantung, terutama jika diminum tanpa makanan.

8. Menimbulkan Rasa Gelisah

Kafein yang diserap cepat oleh tubuh dapat menyebabkan rasa cemas atau gelisah.

9. Menyebabkan Tremor atau Tangan Gemetar

Asupan kafein berlebihan tanpa makanan bisa membuat tangan terasa gemetar.

10. Mengganggu Pencernaan

Kopi dapat mempercepat pergerakan usus sehingga sebagian orang mengalami gangguan pencernaan.

11. Menyebabkan Diare

Pada beberapa orang, kopi dapat merangsang usus sehingga menyebabkan buang air besar lebih sering.

12. Mengganggu Penyerapan Nutrisi

Minum kopi saat perut kosong dapat memengaruhi penyerapan beberapa nutrisi dalam tubuh.

13. Meningkatkan Hormon Stres

Kafein dapat meningkatkan hormon stres seperti Kortisol, terutama di pagi hari.

14. Membuat Tubuh Cepat Lelah

Lonjakan energi dari kafein dapat diikuti dengan penurunan energi yang membuat tubuh terasa lelah.

15. Mengganggu Keseimbangan Gula Darah

Minum kopi tanpa makanan dapat memengaruhi kestabilan gula darah pada sebagian orang.

Minum kopi saat perut kosong sebaiknya dihindari karena dapat meningkatkan asam lambung dan memicu berbagai gangguan pencernaan. Agar lebih aman, disarankan mengonsumsi makanan terlebih dahulu sebelum minum kopi. (Z-4)

