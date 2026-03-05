15 Dampak Negatif Ngopi saat Perut Kosong

Headline
NGOPI adalah kegiatan meminum Kopi, biasanya dilakukan untuk menikmati rasa minuman tersebut, menambah energi, atau sebagai aktivitas bersantai dan berkumpul bersama orang lain.
Minuman kopi mengandung Kafein, yaitu zat yang dapat membantu meningkatkan kewaspadaan, mengurangi rasa kantuk, serta membuat tubuh terasa lebih segar. Karena itu, banyak orang minum kopi pada pagi hari atau saat bekerja.
Kopi dapat merangsang produksi asam lambung sehingga berisiko menimbulkan rasa perih pada perut.
Bagi orang yang memiliki riwayat Gastritis atau maag, minum kopi tanpa makan terlebih dahulu bisa memperparah gejalanya.
Perut dapat terasa sakit atau tidak nyaman karena lambung bekerja tanpa adanya makanan.
Kadar asam lambung yang meningkat dapat menyebabkan rasa mual setelah minum kopi.
Kopi dapat memperburuk GERD sehingga asam lambung naik ke kerongkongan.
Minum kopi saat perut kosong dapat memicu produksi gas berlebih pada sistem pencernaan.
Kafein dapat meningkatkan detak jantung, terutama jika diminum tanpa makanan.
Kafein yang diserap cepat oleh tubuh dapat menyebabkan rasa cemas atau gelisah.
Asupan kafein berlebihan tanpa makanan bisa membuat tangan terasa gemetar.
Kopi dapat mempercepat pergerakan usus sehingga sebagian orang mengalami gangguan pencernaan.
Pada beberapa orang, kopi dapat merangsang usus sehingga menyebabkan buang air besar lebih sering.
Minum kopi saat perut kosong dapat memengaruhi penyerapan beberapa nutrisi dalam tubuh.
Kafein dapat meningkatkan hormon stres seperti Kortisol, terutama di pagi hari.
Lonjakan energi dari kafein dapat diikuti dengan penurunan energi yang membuat tubuh terasa lelah.
Minum kopi tanpa makanan dapat memengaruhi kestabilan gula darah pada sebagian orang.
Minum kopi saat perut kosong sebaiknya dihindari karena dapat meningkatkan asam lambung dan memicu berbagai gangguan pencernaan. Agar lebih aman, disarankan mengonsumsi makanan terlebih dahulu sebelum minum kopi. (Z-4)
Banyak orang melakukannya untuk membantu tetap segar dan tidak mengantuk di pagi hari. Namun, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan.
Minum kopi saat perut kosong memang terasa menyegarkan, tetapi kebiasaan ini bisa berdampak buruk pada kesehatan.
