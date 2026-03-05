3 Doa agar Dijauhkan dari Hal Buruk: Arab, Latin dan Arti

Berikut Bacaan Doa agar Dijauhkan dari Hal Buruk(freepik)

DOA agar dijauhkan dari hal buruk adalah doa yang dipanjatkan kepada Allah untuk memohon perlindungan dari berbagai bahaya, kejahatan, musibah, dan hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan.

Dalam ajaran Islam, doa ini biasanya dibaca agar seseorang selalu berada dalam lindungan Allah serta dijauhkan dari keburukan yang berasal dari diri sendiri, orang lain, maupun dari berbagai peristiwa yang tidak diinginkan.

Berikut 3 Bacaan Doa agar Dijauhkan dari Hal Buruk

Bacaan Arab

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلْتُ وَمِنْ شَرِّ مَا لَمْ أَعْمَلْ

Bacaan Latin

Allāhumma innī a‘ūdzu bika min sharri mā ‘amiltu wa min sharri mā lam a‘mal.

Artinya

“Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari keburukan yang telah aku perbuat dan dari keburukan yang belum aku perbuat.”

Bacaan Arab

بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

Bacaan Latin

Bismillāhilladzī lā yaḍurru ma‘asmihī shay’un fil-arḍi wa lā fis-samā’i wa huwas-samī‘ul ‘alīm.

Artinya

“Dengan menyebut nama Allah yang dengan nama-Nya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan di bumi maupun di langit, dan Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Bacaan Arab

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ

Bacaan Latin

A‘ūdzu bikalimātillāhit-tāmmāti min sharri mā khalaq.

Artinya

“Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan.”

Doa-doa tersebut dibaca untuk memohon perlindungan kepada Allah agar dijauhkan dari bahaya, kejahatan, dan hal buruk dalam kehidupan sehari-hari. Doa ini bisa dibaca setelah sholat, sebelum tidur, atau saat merasa khawatir terhadap suatu bahaya. (Z-4)

Sumber: baznasjabar, dompetdhuafa