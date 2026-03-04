Bacaan Doa Sahur Puasa Ramadhan: Arab, Latin dan Arti

Berikut Bacaan Doa Sahur Puasa Ramadhan(freepik)

DOA sahur adalah doa yang dibaca saat atau sebelum makan sahur di bulan Ramadhan sebagai bentuk niat dan permohonan kepada Allah SWT agar puasanya diterima, diberi kekuatan, dan dilancarkan.

Meskipun niat puasa sahur bisa cukup di dalam hati, membaca doa sahur secara lisan atau hati-hati menambah kesadaran spiritual saat memulai ibadah puasa.

Berikut Bacaan Doa Sahur Puasa Ramadhan

Bacaan Arab

وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِن شَهْرِ رَمَضَانَ

Bacaan Latin

Wa bisawmi ghadin nawaitu min syahri ramadhan

Artinya

“Saya niat berpuasa esok hari di bulan Ramadhan.”

Bacaan Arab

اللَّهُمَّ اَعِنِّي عَلَى صَوْمِ هَذَا الشَّهْرِ وَقِهِ نَفْسِي وَاجْعَلْهُ لِي صِياماً مقبولاً

Bacaan Latin

Allāhumma a‘innī ‘alā ṣawmi hādzas-syahri wa qihi nafsī wa aj‘alhu lī ṣiyāman maqbūlā.

Artinya

“Ya Allah, tolong aku menjalankan puasa di bulan ini, jaga diriku, dan jadikan puasaku diterima oleh-Mu.”

Menegaskan niat puasa di hati

Memohon agar puasa diterima Allah

Membantu menenangkan hati dan fokus beribadah

Menjadi amalan sunnah yang dianjurkan Nabi SAW

Doa ini diucapkan dalam hati ketika sahur sebagai niat puasa. Tidak wajib diucapkan keras, cukup di dalam hati sudah sah niatnya.

Saat sahur baiknya makan minimal 1 sampai 2 jam sebelum imsak, pilih makanan bergizi, kaya protein, karbohidrat kompleks, dan serat, minum cukup air putih, serta baca doa sahur sebelum makan untuk niat puasa. (Z-4)

