Bantargebang cuma Puncak Gunung Es

Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.

Bacaan Doa Sahur Puasa Ramadhan: Arab, Latin dan Arti

Reynaldi Andrian Pamungkas
04/3/2026 23:59
Bacaan Doa Sahur Puasa Ramadhan: Arab, Latin dan Arti
Berikut Bacaan Doa Sahur Puasa Ramadhan(freepik)

DOA sahur adalah doa yang dibaca saat atau sebelum makan sahur di bulan Ramadhan sebagai bentuk niat dan permohonan kepada Allah SWT agar puasanya diterima, diberi kekuatan, dan dilancarkan.

Meskipun niat puasa sahur bisa cukup di dalam hati, membaca doa sahur secara lisan atau hati-hati menambah kesadaran spiritual saat memulai ibadah puasa.

Berikut Bacaan Doa Sahur Puasa Ramadhan

Doa Sebelum Sahur

Bacaan Arab

وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِن شَهْرِ رَمَضَانَ

Bacaan Latin

Wa bisawmi ghadin nawaitu min syahri ramadhan

Artinya

“Saya niat berpuasa esok hari di bulan Ramadhan.”

Doa Setelah Sahur

Bacaan Arab

اللَّهُمَّ اَعِنِّي عَلَى صَوْمِ هَذَا الشَّهْرِ وَقِهِ نَفْسِي وَاجْعَلْهُ لِي صِياماً مقبولاً

Bacaan Latin

Allāhumma a‘innī ‘alā ṣawmi hādzas-syahri wa qihi nafsī wa aj‘alhu lī ṣiyāman maqbūlā.

Artinya

“Ya Allah, tolong aku menjalankan puasa di bulan ini, jaga diriku, dan jadikan puasaku diterima oleh-Mu.”

Manfaat Membaca Doa Sahur

  • Menegaskan niat puasa di hati
  • Memohon agar puasa diterima Allah
  • Membantu menenangkan hati dan fokus beribadah
  • Menjadi amalan sunnah yang dianjurkan Nabi SAW

Doa ini diucapkan dalam hati ketika sahur sebagai niat puasa. Tidak wajib diucapkan keras, cukup di dalam hati sudah sah niatnya.

Saat sahur baiknya makan minimal 1 sampai 2 jam sebelum imsak, pilih makanan bergizi, kaya protein, karbohidrat kompleks, dan serat, minum cukup air putih, serta baca doa sahur sebelum makan untuk niat puasa. (Z-4)

Sumber: baznas, ipaca



