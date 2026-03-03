15 Tips Menghilangkan Bau Badan secara Alami dan Ampuh

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
BAU badan adalah aroma tidak sedap yang muncul dari tubuh akibat keringat bercampur dengan bakteri di permukaan kulit.
Sebenarnya keringat itu sendiri tidak berbau. Bau muncul ketika bakteri memecah keringat, terutama di area yang banyak kelenjar keringat seperti ketiak, leher, selangkangan, dan kaki.
Mandi 2 kali sehari membantu mengurangi bakteri penyebab bau.
Sabun antibakteri membantu membunuh kuman penyebab bau badan.
Area lembap memicu pertumbuhan bakteri. Pastikan tubuh benar-benar kering setelah mandi.
Pilih bahan katun agar sirkulasi udara lebih baik.
Jangan biarkan pakaian lembap terlalu lama menempel di tubuh.
Tawas alami dapat membantu mengurangi bau karena bersifat antibakteri.
Lemon membantu menurunkan pH kulit sehingga bakteri sulit berkembang.
Cuka apel dapat membantu mengontrol bakteri penyebab bau.
Air membantu proses detoksifikasi tubuh.
Pola makan sehat dapat membantu mengurangi bau dari dalam tubuh.
Seperti bawang putih atau makanan terlalu pedas yang bisa memengaruhi aroma tubuh.
Bisa membantu menyerap keringat dan bau.
Bulu ketiak dapat menahan keringat dan bakteri.
Minyak kelapa memiliki sifat antimikroba alami.
Stres bisa memicu keringat berlebih yang lebih mudah berbau.
Jika bau badan sangat menyengat dan tidak membaik meski sudah menjaga kebersihan, sebaiknya konsultasi ke tenaga medis karena bisa jadi ada kondisi tertentu seperti gangguan kelenjar keringat. (Z-4)
Sumber: alodokter, halodoc
Sebenarnya, keringat itu tidak berbau. Bau muncul ketika bakteri memecah protein dan lemak dalam keringat, lalu menghasilkan senyawa beraroma tidak sedap.
Panduan komprehensif cara menghilangkan bau ketiak atau bromhidrosis. Mulai dari penggunaan bahan alami, tawas, hingga prosedur medis terkini untuk bebas bau badan seharian.
Bau ini biasanya muncul di bagian tubuh yang lembap seperti ketiak, leher, kaki, atau lipatan kulit, karena daerah tersebut mudah menjadi tempat tumbuhnya bakteri.
Secara medis, bau badan disebut juga bromhidrosis. Bau badan merupakan kondisi alami yang bisa terjadi pada siapa saja, namun dapat dicegah dan diatasi dengan menjaga kebersihan tubuh
Teknologi ini bekerja efektif mengatasi dan mencegah pertumbuhan bakteri penyebab bau badan serta keringat berlebih hingga 72 jam.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved