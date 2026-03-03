15 Tips Menghilangkan Bau Badan secara Alami dan Ampuh

A- A+

BAU badan adalah aroma tidak sedap yang muncul dari tubuh akibat keringat bercampur dengan bakteri di permukaan kulit.

Sebenarnya keringat itu sendiri tidak berbau. Bau muncul ketika bakteri memecah keringat, terutama di area yang banyak kelenjar keringat seperti ketiak, leher, selangkangan, dan kaki.

Berikut 15 Tips Menghilangkan Bau Badan secara Alami

1. Mandi Secara Teratur

Mandi 2 kali sehari membantu mengurangi bakteri penyebab bau.

2. Gunakan Sabun Antibakteri

Sabun antibakteri membantu membunuh kuman penyebab bau badan.

3. Keringkan Tubuh dengan Baik

Area lembap memicu pertumbuhan bakteri. Pastikan tubuh benar-benar kering setelah mandi.

4. Pakai Pakaian yang Menyerap Keringat

Pilih bahan katun agar sirkulasi udara lebih baik.

5. Ganti Pakaian Setelah Berkeringat

Jangan biarkan pakaian lembap terlalu lama menempel di tubuh.

6. Gunakan Tawas

Tawas alami dapat membantu mengurangi bau karena bersifat antibakteri.

7. Oleskan Air Perasan Lemon

Lemon membantu menurunkan pH kulit sehingga bakteri sulit berkembang.

8. Gunakan Cuka Apel

Cuka apel dapat membantu mengontrol bakteri penyebab bau.

9. Konsumsi Air Putih yang Cukup

Air membantu proses detoksifikasi tubuh.

10. Perbanyak Makan Sayur dan Buah

Pola makan sehat dapat membantu mengurangi bau dari dalam tubuh.

11. Hindari Makanan Berbau Tajam

Seperti bawang putih atau makanan terlalu pedas yang bisa memengaruhi aroma tubuh.

12. Gunakan Baking Soda

Bisa membantu menyerap keringat dan bau.

13. Rutin Mencukur Bulu Ketiak

Bulu ketiak dapat menahan keringat dan bakteri.

14. Gunakan Minyak Kelapa

Minyak kelapa memiliki sifat antimikroba alami.

15. Kelola Stres

Stres bisa memicu keringat berlebih yang lebih mudah berbau.

Jika bau badan sangat menyengat dan tidak membaik meski sudah menjaga kebersihan, sebaiknya konsultasi ke tenaga medis karena bisa jadi ada kondisi tertentu seperti gangguan kelenjar keringat. (Z-4)

