Bacaan Doa saat Melihat Gerhana Bulan Total: Arab, Latin dan Arti

FENOMENA astronomi Gerhana Bulan Total atau yang sering disebut sebagai Blood Moon diprediksi akan terjadi pada Selasa, 3 Maret 2026. Peristiwa ini dapat disaksikan di hampir seluruh wilayah Indonesia, mulai dari fase awal hingga berakhirnya gerhana pada malam hari.
Dalam pandangan Islam, gerhana adalah salah satu tanda kebesaran Allah SWT. Rasulullah SAW menganjurkan umatnya untuk memperbanyak doa, zikir, sedekah, dan melaksanakan shalat gerhana (khusuf) saat fenomena ini berlangsung. Berikut adalah panduan lengkap mengenai doa dan cara mengamati fenomena alam ini.
Berdasarkan data astronomi, berikut adalah rincian waktu fase Gerhana Bulan Total untuk wilayah Indonesia Barat (WIB):
|Fase Gerhana
|Waktu (WIB)
|Gerhana Mulai (Fase Total)
|18.03.56 WIB
|Puncak Gerhana
|18.33.39 WIB
|Gerhana Total Berakhir
|19.03.23 WIB
|Gerhana Berakhir (Fase Penumbra)
|21.24.35 WIB
Saat menyaksikan bayangan bumi perlahan menutupi bulan, umat Islam disunnahkan membaca doa dan zikir sebagai bentuk pengagungan terhadap kekuasaan Allah SWT.
"Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar."
Artinya: "Maha Suci Allah, segala puji bagi Allah, tidak ada Tuhan selain Allah, dan Allah Maha Besar."
Rasulullah SAW bersabda: "Apabila kalian melihat gerhana tersebut, maka segeralah berzikir, berdoa, dan memohon ampunan kepada Allah." (HR. Bukhari & Muslim).
أَسْتَغْفِرُ اللهَ الْعَظِيْمَ
Latin: Astaghfirullahal 'adzim.
Artinya: "Aku memohon ampun kepada Allah Yang Maha Agung."
Umat Islam juga dapat membaca doa yang sering dipanjatkan saat melihat hilal atau bulan purnama:
اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ وَالْإِيمَانِ وَالسَّلامَةِ وَالْإِسْلَامِ رَبِّي وَرَبُّكَ اللَّهُ
Latin: Allahumma ahillahu 'alaina bil amni wal imani was salamati wal islami. Rabbi wa rabbukallahu.
Artinya: "Ya Allah, tampakkanlah bulan itu kepada kami dengan membawa keamanan dan keimanan, keselamatan dan Islam. Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah."
Berbeda dengan gerhana matahari yang memerlukan filter khusus, Gerhana Bulan Total 100% aman dilihat langsung tanpa alat bantu apa pun. Berikut adalah tips untuk mendapatkan pengalaman terbaik:
Selain berdoa, umat Islam sangat dianjurkan melaksanakan Shalat Khusuf (Shalat Gerhana Bulan) secara berjamaah di masjid atau musala terdekat selama fase gerhana berlangsung. (Z-4)
