Bantargebang cuma Puncak Gunung Es

Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.

Reynaldi Andrian Pamungkas
03/3/2026 20:15
Bacaan Doa saat Melihat Gerhana Bulan Total: Arab, Latin dan Arti
Berikut Doa saat Melihat Gerhana Bulan Total(freepik)

FENOMENA astronomi Gerhana Bulan Total atau yang sering disebut sebagai Blood Moon diprediksi akan terjadi pada Selasa, 3 Maret 2026. Peristiwa ini dapat disaksikan di hampir seluruh wilayah Indonesia, mulai dari fase awal hingga berakhirnya gerhana pada malam hari.

Dalam pandangan Islam, gerhana adalah salah satu tanda kebesaran Allah SWT. Rasulullah SAW menganjurkan umatnya untuk memperbanyak doa, zikir, sedekah, dan melaksanakan shalat gerhana (khusuf) saat fenomena ini berlangsung. Berikut adalah panduan lengkap mengenai doa dan cara mengamati fenomena alam ini.

Jadwal Gerhana Bulan Total 3 Maret 2026 di Indonesia

Berdasarkan data astronomi, berikut adalah rincian waktu fase Gerhana Bulan Total untuk wilayah Indonesia Barat (WIB):

Baca juga : Gerhana Bulan Total Terjadi 3 Maret 2026, Berikut Jadwal Lengkap & Cara Melihatnya!

Fase Gerhana Waktu (WIB)
Gerhana Mulai (Fase Total) 18.03.56 WIB
Puncak Gerhana 18.33.39 WIB
Gerhana Total Berakhir 19.03.23 WIB
Gerhana Berakhir (Fase Penumbra) 21.24.35 WIB

Doa saat Melihat Gerhana Bulan Total

Saat menyaksikan bayangan bumi perlahan menutupi bulan, umat Islam disunnahkan membaca doa dan zikir sebagai bentuk pengagungan terhadap kekuasaan Allah SWT.

1. Doa Melihat Fenomena Alam

"Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar."

Artinya: "Maha Suci Allah, segala puji bagi Allah, tidak ada Tuhan selain Allah, dan Allah Maha Besar."

Baca juga : 7 Tempat Terbaik Menyaksikan Gerhana Bulan Total 3 Maret 2026 di Bandung

2. Doa Memohon Perlindungan (Istighfar)

Rasulullah SAW bersabda: "Apabila kalian melihat gerhana tersebut, maka segeralah berzikir, berdoa, dan memohon ampunan kepada Allah." (HR. Bukhari & Muslim).

أَسْتَغْفِرُ اللهَ الْعَظِيْمَ

Latin: Astaghfirullahal 'adzim.

Artinya: "Aku memohon ampun kepada Allah Yang Maha Agung."

3. Doa Keberkahan Bulan

Umat Islam juga dapat membaca doa yang sering dipanjatkan saat melihat hilal atau bulan purnama:

اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ وَالْإِيمَانِ وَالسَّلامَةِ وَالْإِسْلَامِ رَبِّي وَرَبُّكَ اللَّهُ

Latin: Allahumma ahillahu 'alaina bil amni wal imani was salamati wal islami. Rabbi wa rabbukallahu.

Artinya: "Ya Allah, tampakkanlah bulan itu kepada kami dengan membawa keamanan dan keimanan, keselamatan dan Islam. Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah."

Cara Melihat Gerhana Bulan Total yang Aman

Berbeda dengan gerhana matahari yang memerlukan filter khusus, Gerhana Bulan Total 100% aman dilihat langsung tanpa alat bantu apa pun. Berikut adalah tips untuk mendapatkan pengalaman terbaik:

  • Tanpa Alat Khusus: Anda cukup menatap ke arah Bulan dengan mata telanjang. Cahaya bulan yang meredup saat gerhana tidak akan merusak retina mata.
  • Gunakan Teropong atau Teleskop: Jika ingin melihat perubahan warna "Bulan Darah" (kemerahan) secara lebih detail, Anda bisa menggunakan binokular atau teleskop hobi.
  • Fotografi: Gunakan tripod jika ingin memotret fase gerhana agar gambar tidak goyang (blur) karena kondisi cahaya yang minim.
  • Pantau Secara Online: Jika lokasi Anda tertutup awan, BMKG biasanya menyediakan layanan live streaming melalui kanal resmi mereka.

Selain berdoa, umat Islam sangat dianjurkan melaksanakan Shalat Khusuf (Shalat Gerhana Bulan) secara berjamaah di masjid atau musala terdekat selama fase gerhana berlangsung. (Z-4)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Reynaldi
