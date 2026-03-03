Siapkan Pemimpin Masa Depan, JCI Batavia Gandeng SAPMA Pemuda Pancasila Perkuat Skill UMKM

Ilustrasi(Dok Istimewa)

MENGHADAPI tantangan ekonomi global yang kian dinamis, JCI Batavia memperkuat sinergi strategis dengan SMESCO Indonesia dan SAPMA Pemuda Pancasila. Kolaborasi ini ditandai dengan peluncuran program pelatihan kewirausahaan dan kepemimpinan bagi generasi muda guna menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang mampu bersaing di level internasional.

Presiden JCI Batavia 2026, Allana Abdullah, menegaskan bahwa generasi muda Indonesia harus berani mengambil peran sebagai pemain utama dalam pasar global, bukan sekadar penonton.

"Kami ingin melahirkan lebih banyak pemimpin muda dan entrepreneur yang mampu membangun usaha berskala internasional. Melalui kolaborasi ini, ekosistem kepemudaan akan lebih berdaya saing dan inklusif," ujar Allana melalui keterangannya, Selasa (3/3/2026).

Program kolaborasi ini dirancang secara terstruktur melalui mentoring bisnis, forum diskusi strategis, dan akses ke jaringan global JCI. Langkah ini diambil untuk mendorong kemandirian ekonomi organisasi serta anggotanya di tengah ketatnya persaingan tenaga kerja.

Ketua Bidang Pemuda & Olahraga SAPMA Pemuda Pancasila, Shaquille Rekardianto menambahkan bahwa pelatihan ini bukan sekadar formalitas melainkan kebutuhan mendesak bagi anak muda.

"Anak muda Indonesia harus memiliki skill leadership dan bisnis yang relevan dengan standar global. Kami ingin mereka tidak hanya siap bekerja, tetapi siap memimpin dan menciptakan peluang usaha sendiri," tegas Shaquille.

Peluncuran aliansi strategis ini juga dirangkaikan dengan kegiatan buka puasa bersama dan santunan anak yatim. Hal ini dilakukan sebagai simbol bahwa kepemimpinan yang berintegritas harus senantiasa berdampingan dengan nilai empati dan kepedulian sosial.

Dengan dukungan penuh dari ekosistem SMESCO Indonesia, inisiatif ini diharapkan mampu menciptakan efek domino (multiplier effect) bagi pertumbuhan ekonomi nasional berbasis pemuda. Sinergi lintas organisasi ini menjadi model pemberdayaan yang berkelanjutan guna memastikan masa depan Indonesia berada di tangan pemimpin yang kompetitif dan berkarakter. (H-2)